  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Hà Nội đề xuất tăng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè mức phí cao nhất 400.000đ/m2

Thứ Sáu, 09:06, 08/05/2026
VOV.VN - Hà Nội đang xem xét điều chỉnh mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) để trông giữ phương tiện giao thông theo hướng tăng cao tại khu vực nội đô, đặc biệt là khu vực đô thị lõi và các tuyến phố trung tâm. Đề xuất mức phí cao nhất 400.000 đồng/m²/tháng.

Theo Tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND sẽ được trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/5/2026.

Mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ ô tô tại khu vực đô thị lõi, khu bảo tồn cấp I sẽ tăng lên 400.000 đồng/m²/tháng

Theo dự thảo, mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ ô tô tại khu vực đô thị lõi, khu bảo tồn cấp I sẽ tăng lên 400.000 đồng/m²/tháng. Đây là mức cao nhất trong biểu phí mới.

Các tuyến phố thuộc diện hạn chế gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Đối với các tuyến đường còn lại nằm trong và trên đường Vành đai I, mức thu dự kiến là 360.000 đồng/m²/tháng. Khu vực từ ngoài Vành đai I đến Vành đai II áp dụng mức 160.000 đồng/m²/tháng; từ ngoài Vành đai II đến Vành đai III là 120.000 đồng/m²/tháng; từ ngoài Vành đai III đến Vành đai IV là 90.000 đồng/m²/tháng.

Tại khu vực Sơn Tây cũ gồm phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương, mức thu dự kiến là 40.000 đồng/m²/tháng; các khu vực còn lại là 30.000 đồng/m²/tháng.

Đối với xe máy, xe đạp, mức phí tại khu vực đô thị lõi được đề xuất là 220.000 đồng/m²/tháng; khu vực trong Vành đai I là 180.000 đồng/m²/tháng và giảm dần theo từng khu vực.

Theo UBND thành phố Hà Nội, nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu vực trung tâm có mật độ dân cư và hoạt động thương mại cao.

Tính đến giữa tháng 9/2025, toàn thành phố đã cấp phép cho 48 đơn vị tại 236 vị trí với tổng diện tích gần 43.900 m² để trông giữ phương tiện tạm thời. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, UBND cấp huyện cũng đã cấp phép tại 352 vị trí với tổng diện tích khoảng 43.650 m².

Theo thống kê của thành phố, số thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố liên tục tăng trong những năm gần đây. Năm 2023, số thu đạt hơn 46 tỷ đồng; năm 2024 đạt trên 51 tỷ đồng; riêng 10 tháng năm 2025 đã thu hơn 42 tỷ đồng.

Thành phố cho rằng mức phí hiện hành chưa phản ánh đầy đủ giá trị sử dụng hạ tầng đô thị, đồng thời chưa phát huy vai trò điều tiết phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm.

Hiện Hà Nội có 37 điểm và trục tuyến ùn tắc giao thông, trong đó nhiều điểm phát sinh mới trong năm 2025. Một trong những nguyên nhân chính là tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân cao hơn nhiều lần so với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông.

UBND thành phố nhận định việc điều chỉnh mức phí không chỉ nhằm tăng hiệu quả quản lý sử dụng lòng đường, hè phố mà còn góp phần hạn chế xe cá nhân, giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Đ.Hưng/VOV.VN
TP.HCM tính toán chỗ buôn bán cho người dân khi dẹp vỉa hè
VOV.VN - TP.HCM nghiên cứu tổ chức các khu vực chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc các khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong có nơi buôn bán sau khi dẹp vỉa hè. Thông tin được Công an TP.HCM đưa ra tại họp báo Kinh tế - xã hội chiều 7/5.

Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Giải pháp “mét vuông sinh lời”- “mét vuông sinh tồn”
VOV.VN - Quản lý trật tự vỉa hè, kinh nghiệm và hướng tiếp cận mới của nhiều đô thị trên thế giới đã chuyển từ tư duy “cấm đoán” sang “quản lý linh hoạt” đối với kinh tế vỉa hè.

Nhan nhản hàng quán lấn chiếm vỉa hè sau "tối hậu thư" của Giám đốc Công an Hà Nội
VOV.VN - Dù Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn tái diễn, nhiều hàng quán chiếm dụng kinh doanh, trông giữ xe, gây mất mỹ quan, nhất là trong khung giờ từ khi chiều muộn đến tối, các hàng quán lại tràn ra vỉa hè...

