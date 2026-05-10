  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hơn 4.000 tỷ đồng

Chủ Nhật, 09:20, 10/05/2026
VOV.VN - UBND TP Hà Nội trình HĐND Thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô theo hình thức PPP, hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.037 tỷ đồng.

UBND Thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống thu gom nước thải cho các lưu vực S3 tại phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và NMXL nước thải Phú Đô, thành phố Hà Nội theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Trạm xử lý nước thải hồ Trúc Bạch.

Nhà đầu tư đề xuất thực hiện liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền và Công ty cổ phần đầu tư phát triển môi trường SFC . Dự án nhằm mục tiêu từng bước cụ thể hóa đồ án Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, thu gom và xử lý nước thải phát sinh trong lưu vực S3, chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn hiện hành. Dự án này cùng với các dự án lưu vực khác hoàn thiện việc xử lý nước thải trên phạm vi toàn bộ thành phố Hà Nội, làm cơ sở cho việc thực hiện các quy định của pháp luật và định hướng của Chính phủ về việc đầu tư và trả phí xử lý ô nhiễm môi trường.

Theo đề xuất hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 thực hiện trên địa bàn các phường: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ,  Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô tại phường Đại Mỗ.

Dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng. Xây dựng hệ thống thu gom lưu vực S3 có tổng chiều dài khoảng 24,09km tuyến cống đường kính D300-D1500, các hố ga thăm, giếng tách và 5 trạm bơm nâng. Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất thiết kế là 91.500 m3 /ngày (có khả năng vận hành đáp ứng công suất lớn nhất ngày mưa là 113.000 m3 /ngày).

Về nhu cầu sử dụng đất các tuyến ống, hố ga, giếng tách đặt ngầm dưới lòng đường và vỉa hè hiện trạng; các trạm bơm nâng có diện tích 30÷90m2 được đặt trên vỉa hè, khu cây xanh và khu đất công nên không phải giải phóng mặt bằng. Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô nằm trong khu đất quy hoạch công trình hạ tầng có diện tích 60.193,69 m2 tại phường Đại Mỗ.

Thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng Quý III/2026 – Quý III/2027 sau khi được bàn giao mặt bằng sạch để thi công.

Dự án đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Sơ bộ tổng mức đầu tư: 4.037,8 tỷ đồng. Phương thức thanh toán dụ kiến quỹ đất vị trí tại phường Định Công và phường Hoàng Liệt. Diện tích 4,18ha (Ô đất ký hiệu TT thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng khu di dân tái định cư X2 - Đại Kim khoảng 1,6ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 0,88ha; Ô đất ký hiệu TT1, TT2, TT3 thuộc khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt khoảng 6,1ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 3,3ha). Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán: 3.713 tỷ đồng.

Hà Nội chi gần 100 tỷ hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải quanh Hồ Tây
Hà Nội chi gần 100 tỷ hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải quanh Hồ Tây

VOV.VN - Ngày 12/3, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải xung quanh khu vực Hồ Tây trên địa bàn quận Tây Hồ.

Hàng trăm cơ sở kinh doanh ven biển Vũng Tàu chưa có hệ thống thu gom nước thải
Hàng trăm cơ sở kinh doanh ven biển Vũng Tàu chưa có hệ thống thu gom nước thải

VOV.VN - Ngày 1/10, UBND TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dọc tuyến đường Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung và Trần Phú...có 142 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, khu vực này chưa có hệ thống thu gom nước thải.

Hà Nội: Trạm bơm Yên Sở duy trì trực 24/7, sẵn sàng tiêu thoát nước mùa mưa 2026
Hà Nội: Trạm bơm Yên Sở duy trì trực 24/7, sẵn sàng tiêu thoát nước mùa mưa 2026

VOV.VN - Xí nghiệp Quản lý Cụm công trình đầu mối Yên Sở đã hoàn tất sửa chữa lớn hệ thống thiết bị, đồng thời triển khai trực vận hành 24/7, bảo dưỡng đồng bộ các hạng mục kỹ thuật, sẵn sàng ứng phó mưa lớn, bảo đảm tiêu thoát nước an toàn cho khu vực phía Nam Thủ đô trong mùa mưa 2026.

Hà Nội cải thiện hạ tầng thoát nước: Lời giải cho bài toán chống ngập?
Hà Nội cải thiện hạ tầng thoát nước: Lời giải cho bài toán chống ngập?

VOV.VN - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và thời tiết cực đoan gia tăng, tình trạng ngập úng tại Hà Nội đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy và giải pháp thoát nước. Việc thành phố triển khai hàng loạt dự án hạ tầng thoát nước, đang cho thấy hướng đi đúng đắn, nhận được sự đồng thuận cao từ giới chuyên gia

"Đếm ngược ngày về đích" trên công trường dự án hạ tầng thoát nước ngầm ở Hà Nội
"Đếm ngược ngày về đích" trên công trường dự án hạ tầng thoát nước ngầm ở Hà Nội

VOV.VN - Dự án hạ tầng thoát nước đang triển khai ở Hà Nội là một trong những công trình hạ tầng quan trọng theo lệnh khẩn cấp, góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế do ngập úng, cải thiện chất lượng sống của người dân. Sau hơn 75 ngày triển khai, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những khối lượng cuối cùng.

