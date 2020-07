Hà Nội đêm nay có mưa rào và dông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (19/7), vùng hội tụ gió trên cao đang hoạt động trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Hà Nội đêm nay khả năng có mưa rào và dông.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối và đêm nay (19/7) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2- 3 ngày tới; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (19/7) đến ngày 22/7 có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1./.