English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội: Điểm bán bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông

Thứ Tư, 08:53, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu. Đây cũng là thời điểm thị trường bánh Trung thu trở nên sôi động, các điểm kinh doanh bánh của nhiều thương hiệu bắt đầu xuất hiện trên các tuyến phố Hà Nội.

Tuy nhiên, cùng với sự thuận tiện cho người mua, việc một số gian hàng được dựng trên vỉa hè, cộng thêm phương tiện của khách dừng, đỗ ngay dưới lòng đường đang ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông.

Vỉa hè bị lấn chiếm, người dân phải đi bộ dưới lòng đường

Ghi nhận tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ; đường Tố Hữu, phường Hà Đông và khu vực Khu đô thị Văn Quán thành phố Hà Nội cho thấy, tại một số vị trí, gian hàng bánh Trung thu chiếm phần đáng kể diện tích vỉa hè. Vào thời điểm đông khách, xe máy, ô tô của người mua tiếp tục dừng, đỗ phía trước, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn.

ha noi Diem ban banh trung thu lan chiem via he, gay can tro giao thong hinh anh 1
Ghi nhận tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ; đường Tố Hữu, phường Hà Đông và khu vực Khu đô thị Văn Quán thành phố Hà Nội cho thấy, tại một số vị trí, gian hàng bánh Trung thu chiếm phần đáng kể diện tích vỉa hè

Đáng chú ý, Đào Tấn và Tố Hữu vốn là những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Việc vỉa hè bị thu hẹp trong khi dưới lòng đường xuất hiện thêm các phương tiện dừng mua hàng khiến người đi bộ có lúc phải di chuyển xuống phần đường dành cho xe cơ giới. Người dân tham gia giao thông cho biết: “Khi tham gia giao thông, tôi thấy việc này gây ảnh hưởng đến việc đi lại của những người tham gia giao thông, cũng như là gây mất thẩm quan của vỉa hè".

Ghi nhận tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ cho thấy, một số gian hàng bánh Trung thu được dựng trên vỉa hè. Diện tích dành cho người đi bộ vì vậy bị thu hẹp tại những vị trí có điểm bán hàng. Tình trạng trở nên đáng chú ý hơn khi có khách đến mua bánh. Xe máy có thể được dựng ngay trước gian hàng, trong khi một số phương tiện dừng sát mép đường để người trên xe vào mua hàng. Người dân tại khu vực cho biết: “Theo cảm nhận của tôi thì những sạp hàng này đang lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhiều lúc vào giờ cao điểm thì buộc chúng tôi phải đi xuống lòng đường”.

Khi gian hàng chiếm một phần vỉa hè, phương tiện của khách tiếp tục sử dụng phần diện tích còn lại, người đi bộ sẽ là đối tượng trực tiếp bị thu hẹp không gian di chuyển. Trong một số tình huống, để vượt qua khu vực tập trung phương tiện, người đi bộ phải vòng tránh hoặc đi xuống lòng đường: “Tôi thấy rất bất tiện và nhiều khi tôi phải đi xuống lòng đường và cảm thấy không an toàn cho bản thân".

ha noi Diem ban banh trung thu lan chiem via he, gay can tro giao thong hinh anh 2
Khi gian hàng chiếm một phần vỉa hè, phương tiện của khách tiếp tục sử dụng phần diện tích còn lại, người đi bộ sẽ là đối tượng trực tiếp bị thu hẹp không gian di chuyển

Đào Tấn lại là tuyến phố có lượng phương tiện lưu thông lớn. Đặc biệt vào giờ cao điểm, mật độ ô tô, xe máy tăng cao, việc xuất hiện thêm các phương tiện dừng lại trước những điểm bán bánh có thể ảnh hưởng đến dòng giao thông.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên đường Tố Hữu, phường Hà Đông thành phố Hà Nội. Đây là một trong những trục giao thông có lưu lượng phương tiện lớn ở khu vực phía Tây thành phố. Vào các khung giờ cao điểm, lượng ô tô, xe máy lưu thông đông, vì vậy bất kỳ hoạt động dừng, đỗ nào tại những vị trí không phù hợp cũng có thể làm giảm diện tích mặt đường thực tế dành cho giao thông. Người dân thường xuyên đi bộ qua khu vực này cho hay:

“Tôi thấy rất là bức xúc khi cứ phải đi xuống lòng đường, điều này rất là khó chịu cho tôi và nguy hiểm đến tính mạng của tôi. Tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa không để những gian hàng này lấn chiếm vỉa hè của người dân đi bộ”.

Tại khu vực Khu đô thị Văn Quán, hoạt động kinh doanh bánh Trung thu cũng xuất hiện tại một số vị trí trên vỉa hè. Đây là khu vực tập trung đông dân cư, nhu cầu mua sắm lớn và có nhiều phương tiện thường xuyên ra vào.

Kinh doanh bánh Trung thu cần đi cùng trách nhiệm 

Đối với những khu đô thị đông dân cư, vỉa hè không chỉ phục vụ người đi bộ mà còn là không gian kết nối giữa các khu nhà ở, cửa hàng và các tuyến đường nội khu. Khi một phần diện tích được sử dụng làm nơi kinh doanh, phần còn lại tiếp tục bị phương tiện của người mua chiếm dụng, không gian dành cho người đi bộ có thể bị thu hẹp đáng kể.

Khi đó, một hoạt động kinh doanh mang tính thời vụ có thể tạo ra một chuỗi tác động: gian hàng chiếm vỉa hè, khách tới mua bánh cần nơi dừng xe, phương tiện tập trung phía trước gian hàng, người đi bộ phải vòng tránh và dòng phương tiện dưới lòng đường bị ảnh hưởng.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra việc sử dụng vỉa hè tại các điểm kinh doanh bánh Trung thu, đặc biệt trên những tuyến đường có mật độ giao thông cao; đồng thời xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Các đơn vị kinh doanh cũng cần chủ động bố trí địa điểm và khu vực để phương tiện của khách phù hợp, tránh tình trạng gian hàng nằm trên vỉa hè, còn lòng đường phía trước lại trở thành nơi dừng, đỗ xe.

ha noi Diem ban banh trung thu lan chiem via he, gay can tro giao thong hinh anh 3
Việc vỉa hè bị thu hẹp trong khi dưới lòng đường xuất hiện thêm các phương tiện dừng mua hàng khiến người đi bộ có lúc phải di chuyển xuống lòng đường

Một mùa Trung thu văn minh không chỉ nằm ở chất lượng những sản phẩm được bày bán, mà còn ở cách các hoạt động kinh doanh được tổ chức sao cho hài hòa với đời sống đô thị. Vỉa hè cần bảo đảm không gian cho người đi bộ, lòng đường cần bảo đảm cho phương tiện lưu thông. Việc kinh doanh bánh Trung thu hoàn toàn có thể diễn ra thuận tiện mà không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự bất tiện và nguy cơ mất an toàn của những người tham gia giao thông.

Thái Dương/VOV Giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội phát hiện hơn 1.300 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè qua "mắt thần"
Hà Nội phát hiện hơn 1.300 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè qua "mắt thần"

VOV.VN - Chỉ trong vòng một tuần, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện và xử lý tới 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hệ thống giám sát công nghệ cao, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc lập lại kỷ cương vỉa hè, lòng đường.

Hà Nội phát hiện hơn 1.300 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè qua "mắt thần"

Hà Nội phát hiện hơn 1.300 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè qua "mắt thần"

VOV.VN - Chỉ trong vòng một tuần, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện và xử lý tới 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hệ thống giám sát công nghệ cao, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc lập lại kỷ cương vỉa hè, lòng đường.

TP.HCM sẽ tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè
TP.HCM sẽ tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - TP.HCM sẽ không chấp thuận xây mới biển quảng cáo trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ; đồng thời rà soát, tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, dải phân cách không bảo đảm điều kiện an toàn, hoàn thành xử lý trong quý III.

TP.HCM sẽ tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè

TP.HCM sẽ tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - TP.HCM sẽ không chấp thuận xây mới biển quảng cáo trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ; đồng thời rà soát, tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, dải phân cách không bảo đảm điều kiện an toàn, hoàn thành xử lý trong quý III.

Nhan nhản hàng quán lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ở TP.HCM
Nhan nhản hàng quán lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ở TP.HCM

VOV.VN - Vỉa hè tại TP.HCM đang tồn tại một nghịch lý kéo dài nhiều năm: Dù liên tục ra quân lập lại trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vẫn chưa được cải thiện. Từ khu vực trung tâm đến các tuyến đường ven kênh, vỉa hè đang bị khai thác đa mục đích, dần vượt khỏi chức năng dành cho người đi bộ.

Nhan nhản hàng quán lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ở TP.HCM

Nhan nhản hàng quán lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ở TP.HCM

VOV.VN - Vỉa hè tại TP.HCM đang tồn tại một nghịch lý kéo dài nhiều năm: Dù liên tục ra quân lập lại trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vẫn chưa được cải thiện. Từ khu vực trung tâm đến các tuyến đường ven kênh, vỉa hè đang bị khai thác đa mục đích, dần vượt khỏi chức năng dành cho người đi bộ.

Tăng mức phạt lấn chiếm vỉa hè: Mục tiêu là lập lại trật tự đô thị
Tăng mức phạt lấn chiếm vỉa hè: Mục tiêu là lập lại trật tự đô thị

VOV.VN - Giữa những tuyến phố đông đúc của Hà Nội, câu chuyện vỉa hè từ lâu đã trở thành đề tài quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết nóng.Trong bối cảnh Hà Nội đang đề xuất tăng mạnh mức xử phạt các hành vi vi phạm trật tự đô thị, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng đường phố sẽ thông thoáng, văn minh hơn.

Tăng mức phạt lấn chiếm vỉa hè: Mục tiêu là lập lại trật tự đô thị

Tăng mức phạt lấn chiếm vỉa hè: Mục tiêu là lập lại trật tự đô thị

VOV.VN - Giữa những tuyến phố đông đúc của Hà Nội, câu chuyện vỉa hè từ lâu đã trở thành đề tài quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết nóng.Trong bối cảnh Hà Nội đang đề xuất tăng mạnh mức xử phạt các hành vi vi phạm trật tự đô thị, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng đường phố sẽ thông thoáng, văn minh hơn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục