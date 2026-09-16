Hà Nội: Điểm bán bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông

Tuy nhiên, cùng với sự thuận tiện cho người mua, việc một số gian hàng được dựng trên vỉa hè, cộng thêm phương tiện của khách dừng, đỗ ngay dưới lòng đường đang ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông.

Vỉa hè bị lấn chiếm, người dân phải đi bộ dưới lòng đường

Ghi nhận tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ; đường Tố Hữu, phường Hà Đông và khu vực Khu đô thị Văn Quán thành phố Hà Nội cho thấy, tại một số vị trí, gian hàng bánh Trung thu chiếm phần đáng kể diện tích vỉa hè. Vào thời điểm đông khách, xe máy, ô tô của người mua tiếp tục dừng, đỗ phía trước, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn.

Ghi nhận tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ; đường Tố Hữu, phường Hà Đông và khu vực Khu đô thị Văn Quán thành phố Hà Nội cho thấy, tại một số vị trí, gian hàng bánh Trung thu chiếm phần đáng kể diện tích vỉa hè

Đáng chú ý, Đào Tấn và Tố Hữu vốn là những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Việc vỉa hè bị thu hẹp trong khi dưới lòng đường xuất hiện thêm các phương tiện dừng mua hàng khiến người đi bộ có lúc phải di chuyển xuống phần đường dành cho xe cơ giới. Người dân tham gia giao thông cho biết: “Khi tham gia giao thông, tôi thấy việc này gây ảnh hưởng đến việc đi lại của những người tham gia giao thông, cũng như là gây mất thẩm quan của vỉa hè".

Ghi nhận tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ cho thấy, một số gian hàng bánh Trung thu được dựng trên vỉa hè. Diện tích dành cho người đi bộ vì vậy bị thu hẹp tại những vị trí có điểm bán hàng. Tình trạng trở nên đáng chú ý hơn khi có khách đến mua bánh. Xe máy có thể được dựng ngay trước gian hàng, trong khi một số phương tiện dừng sát mép đường để người trên xe vào mua hàng. Người dân tại khu vực cho biết: “Theo cảm nhận của tôi thì những sạp hàng này đang lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhiều lúc vào giờ cao điểm thì buộc chúng tôi phải đi xuống lòng đường”.

Khi gian hàng chiếm một phần vỉa hè, phương tiện của khách tiếp tục sử dụng phần diện tích còn lại, người đi bộ sẽ là đối tượng trực tiếp bị thu hẹp không gian di chuyển. Trong một số tình huống, để vượt qua khu vực tập trung phương tiện, người đi bộ phải vòng tránh hoặc đi xuống lòng đường: “Tôi thấy rất bất tiện và nhiều khi tôi phải đi xuống lòng đường và cảm thấy không an toàn cho bản thân".

Khi gian hàng chiếm một phần vỉa hè, phương tiện của khách tiếp tục sử dụng phần diện tích còn lại, người đi bộ sẽ là đối tượng trực tiếp bị thu hẹp không gian di chuyển

Đào Tấn lại là tuyến phố có lượng phương tiện lưu thông lớn. Đặc biệt vào giờ cao điểm, mật độ ô tô, xe máy tăng cao, việc xuất hiện thêm các phương tiện dừng lại trước những điểm bán bánh có thể ảnh hưởng đến dòng giao thông.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên đường Tố Hữu, phường Hà Đông thành phố Hà Nội. Đây là một trong những trục giao thông có lưu lượng phương tiện lớn ở khu vực phía Tây thành phố. Vào các khung giờ cao điểm, lượng ô tô, xe máy lưu thông đông, vì vậy bất kỳ hoạt động dừng, đỗ nào tại những vị trí không phù hợp cũng có thể làm giảm diện tích mặt đường thực tế dành cho giao thông. Người dân thường xuyên đi bộ qua khu vực này cho hay:

“Tôi thấy rất là bức xúc khi cứ phải đi xuống lòng đường, điều này rất là khó chịu cho tôi và nguy hiểm đến tính mạng của tôi. Tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa không để những gian hàng này lấn chiếm vỉa hè của người dân đi bộ”.

Tại khu vực Khu đô thị Văn Quán, hoạt động kinh doanh bánh Trung thu cũng xuất hiện tại một số vị trí trên vỉa hè. Đây là khu vực tập trung đông dân cư, nhu cầu mua sắm lớn và có nhiều phương tiện thường xuyên ra vào.

Kinh doanh bánh Trung thu cần đi cùng trách nhiệm

Đối với những khu đô thị đông dân cư, vỉa hè không chỉ phục vụ người đi bộ mà còn là không gian kết nối giữa các khu nhà ở, cửa hàng và các tuyến đường nội khu. Khi một phần diện tích được sử dụng làm nơi kinh doanh, phần còn lại tiếp tục bị phương tiện của người mua chiếm dụng, không gian dành cho người đi bộ có thể bị thu hẹp đáng kể.

Khi đó, một hoạt động kinh doanh mang tính thời vụ có thể tạo ra một chuỗi tác động: gian hàng chiếm vỉa hè, khách tới mua bánh cần nơi dừng xe, phương tiện tập trung phía trước gian hàng, người đi bộ phải vòng tránh và dòng phương tiện dưới lòng đường bị ảnh hưởng.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra việc sử dụng vỉa hè tại các điểm kinh doanh bánh Trung thu, đặc biệt trên những tuyến đường có mật độ giao thông cao; đồng thời xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Các đơn vị kinh doanh cũng cần chủ động bố trí địa điểm và khu vực để phương tiện của khách phù hợp, tránh tình trạng gian hàng nằm trên vỉa hè, còn lòng đường phía trước lại trở thành nơi dừng, đỗ xe.

Việc vỉa hè bị thu hẹp trong khi dưới lòng đường xuất hiện thêm các phương tiện dừng mua hàng khiến người đi bộ có lúc phải di chuyển xuống lòng đường

Một mùa Trung thu văn minh không chỉ nằm ở chất lượng những sản phẩm được bày bán, mà còn ở cách các hoạt động kinh doanh được tổ chức sao cho hài hòa với đời sống đô thị. Vỉa hè cần bảo đảm không gian cho người đi bộ, lòng đường cần bảo đảm cho phương tiện lưu thông. Việc kinh doanh bánh Trung thu hoàn toàn có thể diễn ra thuận tiện mà không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự bất tiện và nguy cơ mất an toàn của những người tham gia giao thông.