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Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10

Thứ Sáu, 14:18, 09/10/2026
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VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thông tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Phương án được áp dụng từ ngày 9/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.

Theo đó, trên các đoạn từ nút giao Hoàng Cầu đến gần nút Giảng Võ - Láng Hạ, từ nút Giảng Võ - Láng Hạ đến nút Nguyễn Chí Thanh và từ nút Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, các phương tiện được lưu thông hai chiều trên từng chiều đường riêng biệt. Tại khu vực gần các nút giao đang thi công cầu cạn, bề rộng mặt đường được tổ chức theo hiện trạng.

ha noi dieu chinh to chuc giao thong tren duong vanh dai 1 tu ngay 9 10 hinh anh 1

Riêng đường La Thành, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục, tổ chức giao thông một chiều cho tất cả phương tiện. Phương án tại các nút giao tiếp tục được giữ nguyên theo thông báo ngày 1/9/2026 của Sở Xây dựng.

Để bảo đảm an toàn, giảm nguy cơ ùn tắc trong quá trình khai thác, các đơn vị liên quan được yêu cầu bổ sung biển báo, sơn kẻ đường, duy trì chiếu sáng và bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp điều tiết phương tiện, tăng cường xử lý các vi phạm như đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép và không chấp hành biển báo.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thống nhất phương án rào chắn tại nút Nguyễn Chí Thanh, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh thi công hai cầu vượt tại các nút Giảng Võ – Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh.

Người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo và hướng dẫn phân luồng tại hiện trường để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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