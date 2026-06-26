Hà Nội đón "mưa vàng" đúng giờ cao điểm, nhiều tuyến phố ùn tắc

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Cao Bằng sạt lở, ngập úng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm ngày 25/6 và sáng ngày 26/6, cùng với việc Nhà máy Thủy điện Bình Long thực hiện xả lũ điều tiết hồ chứa, tại nhiều địa phương tại tỉnh Cao Bằng xuất hiện tình trạng sạt lở, ngập úng.