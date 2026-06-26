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Hà Nội đón "mưa vàng" đúng giờ cao điểm, nhiều tuyến phố ùn tắc

Thứ Sáu, 10:33, 26/06/2026

VOV.VN - Cơn mưa giải nhiệt trút xuống Hà Nội đúng giờ cao điểm sáng 26/6 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài, xe máy nối đuôi nhau leo vỉa hè để tìm lối thoát.

Viên Minh/VTC News
Tag: VOV mưa vàng
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Trang:
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Khoảng 6h15 ngày 26/6, bầu trời Hà Nội chuyển tối nhanh, mây đen bao phủ kèm gió thổi mạnh. Chỉ khoảng 30 phút sau, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng, đúng vào khung giờ cao điểm buổi sáng.
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Mưa lớn trùng với thời điểm lượng xe tăng cao, khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng ùn tắc.
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Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), từ khoảng 7h, dòng ô tô, xe máy nối dài hàng trăm mét, di chuyển chậm.
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Mưa to đúng giờ người dân đi làm khiến việc di chuyển thêm khó khăn.
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Để thoát khỏi ùn tắc, nhiều tài xế xe máy nối đuôi nhau chạy lên vỉa hè tìm lối đi.
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Trong khi đó, người đi bộ phải liên tục né tránh dòng xe từ các ngõ nhỏ đổ ra đường Nguyễn Trãi.
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Nhiều người đi xe máy lên vỉa hè trong cơn mưa sáng nay.
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Tại nhiều điểm giao cắt và lối rẽ, xe máy len lỏi tìm khoảng trống để nhập làn, khiến giao thông khu vực càng trở nên lộn xộn.
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"Tôi đi làm đúng lúc mưa lớn nên mất nhiều thời gian hơn mọi ngày. Đường đông, xe nhích từng chút một, nhiều người phải đi lên vỉa hè mới có thể di chuyển. Sau mấy ngày nắng nóng gay gắt, cơn mưa này giúp không khí mát mẻ hơn hẳn", anh Hoàng Nam (trú phường Thanh Xuân) cho biết.
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Tuyến đường Tố Hữu theo hướng về Ngã Tư Sở sáng 26/6.
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Tại nút giao Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, nhiều xe máy nối thành hàng, di chuyển khó khăn.
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"Đi làm gặp mưa nên khá vất vả, nhưng bù lại không còn cảm giác oi bức như những ngày trước. Chỉ mong mưa không kéo dài quá lâu để việc đi lại thuận tiện hơn", chị Hà (ở Đống Đa) nói.
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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 25 và sáng sớm 26/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết, cơ quan khí tượng xác định vùng mây đối lưu từ khu vực Thái Nguyên đang dịch chuyển về phía Hà Nội, gây mưa lớn kèm dông cho khu vực phía Bắc thành phố trước khi mở rộng sang các phường, xã khác.
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Đợt mưa dông này giúp miền Bắc tạm chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có thời điểm xấp xỉ 40°C.
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Theo dự báo, từ 26-30/6, Hà Nội tiếp tục mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35°C, thấp nhất khoảng 27°C. Cơ quan khí tượng lưu ý mưa dông sau nắng nóng có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
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Sang các ngày 1-2/7, nắng nóng có khả năng quay trở lại nhưng cường độ không gay gắt như đợt vừa qua, nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36°C. Đến ngày 3-4/7, Hà Nội được dự báo tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt giảm xuống khoảng 33°C.

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