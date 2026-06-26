Hà Nội đón "mưa vàng" đúng giờ cao điểm, nhiều tuyến phố ùn tắc

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia trong 3 giờ qua qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu vẫn còn tồn tại trên khu vực phường/xã: Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Tiến Thắng, Yên Lãng.
VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia trong 3 giờ qua qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu vẫn còn tồn tại trên khu vực phường/xã: Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Tiến Thắng, Yên Lãng.
VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm ngày 25/6 và sáng ngày 26/6, cùng với việc Nhà máy Thủy điện Bình Long thực hiện xả lũ điều tiết hồ chứa, tại nhiều địa phương tại tỉnh Cao Bằng xuất hiện tình trạng sạt lở, ngập úng.
VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm ngày 25/6 và sáng ngày 26/6, cùng với việc Nhà máy Thủy điện Bình Long thực hiện xả lũ điều tiết hồ chứa, tại nhiều địa phương tại tỉnh Cao Bằng xuất hiện tình trạng sạt lở, ngập úng.