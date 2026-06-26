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Hà Nội tiếp tục có mưa giông, lốc sét trong vài giờ tới

Thứ Sáu, 09:26, 26/06/2026
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VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia trong 3 giờ qua qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu vẫn còn tồn tại trên khu vực phường/xã: Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Tiến Thắng, Yên Lãng.

Cảnh báo khả năng xuất hiện trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, các phường/xã nói trên có mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc TP. Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

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Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (26/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 20 giờ ngày 25/6 đến 8 giờ ngày 26/6 cục bộ có nơi trên 150mm như trạm: Tĩnh Túc (Cao Bằng) 211,2mm, Quảng Nguyên (Tuyên Quang) 208,2mm, Bạch Thông (Thái Nguyên) 182,2mm,...

Dự báo ngày và đêm 26/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 170mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

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Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá ở nội thành Hà Nội

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Quảng Oai, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì,Phúc Sơn,… đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

PV/VOV.VN
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