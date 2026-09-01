Hà Nội đưa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chương trình hành động

Đến thời điểm này lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của thành phố Hà Nội đạt gần 2 triệu 669.000 người, trong đó, lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt mốc 153.000 người và số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 2 triệu 575.000 người. Toàn thành phố có trên 8 triệu 650.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng trên 184.600 người so với năm 2025; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,4% dân số thành phố.

Để đạt được kết quả này, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên cho rằng, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị thành phố.

“Chỉ thị 06 cũng đã mở ra một cơ hội cho mọi người lao động từ công nhân trong các khu công nghiệp đến người bán rau, người làm nông nghiệp đều có cơ hội được mạng lưới an sinh bảo vệ. Khi gặp ốm đau, người dân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, có bảo hiểm y tế chi trả. Khi hết tuổi thì có lương hưu và có thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội”, bà Liên nói.

Hà Nội mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gắn với bảo đảm quyền lợi người tham gia, củng cố an sinh xã hội theo hướng bền vững (Ảnh minh họa)

Bà Liên cũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục xác định việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là tiền đề là động lực tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, thể hiện rõ triết lý phát triển của Thủ đô: Văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm.

“Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là tiền đề, là động lực để tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế. Đồng thời cũng yêu cầu việc tăng tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các trạm y tế tuyến xã và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững quỹ bảo hiểm y tế, sử dụng hiệu quả dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội và khi đi khám chữa bệnh”, bà Liên cho biết.