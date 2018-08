Hà Nội dùng bơm di động chống úng ngập ở hầm chui dân sinh

Hơn tuần qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa lớn gây ngập lụt ở các khu đô thị phía Tây Nam Hà Nội như: Geleximco, Thăng Long Victory, Nam và Bắc An Khánh, các hầm chui dân sinh đoạn qua Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh (ven Đại lộ Thăng Long) và một số khu đô thị dọc đường Lê Văn Lương kéo dài. Hiện, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đang ứng trực, sử dụng thiết bị di động bơm hút nước tại các hầm chui dân sinh và hỗ trợ các khu đô thị khi có yêu cầu. Đường 70 ngập sâu khoảng 20cm và kéo dài. (ảnh: ATGT)

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện hệ thống thoát nước Hà Nội mới chỉ hoàn chỉnh trong khu vực nội thành thuộc khu vực sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu, có thể giải quyết được tình trạng úng ngập cho những trận mưa có cường độ 300mm/2 ngày. Còn các khu vực khác chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước như khu vực tả Nhuệ, hữu Nhuệ, khu vực Long Biên, quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, một phần Bắc Từ Liêm và các khu vực đô thị mới vẫn còn tình trạng úng ngập cục bộ khi có mưa lớn.

Nguyên nhân là tại khu vực này có tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, nhưng hệ thống hạ tầng thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt. Trong khi đó, hướng thoát nước của các khu đô thị này chủ yếu ra các tuyến mương tiêu nhưng chưa bảo đảm đáp ứng được do không được duy trì nạo vét thường xuyên. Các hầm chui dân sinh trên tuyến Đại lộ Thăng Long thường xuyên bị úng ngập là do thiết kế cao độ nền hầm chui thấp hơn so với cao độ trung bình của tuyến đường gom, nên khi mưa nước chảy dồn vào vị trí trũng trong hầm chui, nước không thể tự tiêu thoát.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai nghiên cứu, rà soát, lắp đặt các trạm bơm tạm công suất phù hợp để chủ động phòng chống ngập lụt, bảo đảm an toàn giao thông. Trước mắt, sử dụng thiết bị di động bơm hút nước tại các hầm chui dân sinh qua tuyến Đại lộ Thăng Long.

Ông Bùi Ngọc Uyên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cho biết: "Hiện nay, Công ty đang triển khai trạm bơm di động tại đường 70 bơm vào trạm Yên Xá, còn trên Đại lộ Thăng Long ở hai bên đường gom các hầm dân sinh có thêm dàn xe cơ giới và một số bơm di động để chống úng ngập ở đây hỗ trợ cho việc thoát nước nhanh. Tại khu đô thi thuộc quản lý của Ban dự án chịu trách nhiệm thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ giải quyết các úng ngập các đường giao thông gần đó"./.