Hà Nội dừng lưu thông qua cầu Long Biên 60 ngày để sửa chữa khẩn cấp

Thứ Năm, 09:27, 26/03/2026
VOV.VN - Trong vòng 60 ngày (từ 28/3 đến hết 27/5), Hà Nội sẽ tạm dừng toàn bộ phương tiện qua cầu Long Biên nhằm phục vụ thi công sửa chữa, đồng thời triển khai phương án phân luồng sang các tuyến lân cận.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa đột xuất. Theo kế hoạch, từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5, toàn bộ phương tiện sẽ không được lưu thông qua cầu theo cả hai chiều nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và duy trì hoạt động của tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Theo đó, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ cả hai hướng phường Bồ Đề và phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công.

Hà Nội dừng lưu thông qua cầu Long Biên 60 ngày để sửa chữa khẩn cấp

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng Long Biên 1, Long Biên 2 => đi dọc đường Long Biên - Xuân Quan => rẽ lên cầu Chương Dương.

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo 2 hướng. Hướng từ Yên Phụ, Hàng Đậu, các phương tiện đi đường Trần Nhật Duật => đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => đi lên cầu Chương Dương.

Với các phương tiện đi từ Trần Quang Khải, Đê 401, các phương tiện đi đường Trần Quang Khải, Đê 401 => đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => đi lên cầu Chương Dương.

Cơ quan chức năng cho phép các phương tiện xe đạp lưu thông 2 chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi phương án phân luồng và công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian rào chắn thi công công trình, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp về bất cập trong quá trình rào chắn thi công để kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp.

Cầu Long Biên: Kịch bản ứng phó khẩn cấp và cuộc dịch chuyển của những đoàn tàu

VOV.VN - Hơn một thế kỷ qua, cầu Long Biên không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn là mạch máu giao thông quan trọng nối đôi bờ sông Hồng. Thế nhưng, “vị chứng nhân” 124 năm tuổi ấy vừa trải qua một sự cố nghiêm trọng, buộc ngành đường sắt phải ra quyết định phong tỏa khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Tag: cầu Long Biên Hà Nội giao thông cấm phương tiện phân luồng sửa chữa cầu cầu Chương Dương hạ tầng giao thông ùn tắc
Đánh thức vòm cầu đá hơn 120 tuổi dưới chân cầu Long Biên

VOV.VN - Từ Ga Long Biên qua Gầm Cầu đến Phùng Hưng, 132 vòm cầu đá vắt qua hơn một thế kỷ tuổi đang được nghiên cứu cải tạo thành không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch.

VOV.VN - Từ Ga Long Biên qua Gầm Cầu đến Phùng Hưng, 132 vòm cầu đá vắt qua hơn một thế kỷ tuổi đang được nghiên cứu cải tạo thành không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Hơn 1 tuần cấm xe cầu Long Biên, đường vẫn ùn tắc, dân nối đuôi đi ngược chiều

VOV.VN - Hơn một tuần sau khi cầu Long Biên cấm xe, nhiều tuyến đường quanh khu vực vẫn ùn tắc hàng km. Người dân nối đuôi nhau đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường, trong khi mưa rét và đường dốc cao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

VOV.VN - Hơn một tuần sau khi cầu Long Biên cấm xe, nhiều tuyến đường quanh khu vực vẫn ùn tắc hàng km. Người dân nối đuôi nhau đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường, trong khi mưa rét và đường dốc cao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Cầu Long Biên "thay áo mới" sau 2 tháng trùng tu

VOV.VN - Các hạng mục sửa chữa cầu Long Biên đang được gấp rút hoàn thiện, nhiều tấm đan bê tông, kết cấu xuống cấp sau thời gian dài khai thác đã được thay thế.

VOV.VN - Các hạng mục sửa chữa cầu Long Biên đang được gấp rút hoàn thiện, nhiều tấm đan bê tông, kết cấu xuống cấp sau thời gian dài khai thác đã được thay thế.

