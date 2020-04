Hà Nội duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, hạn chế thấp nhất lây lan

Sáng nay (1/4), tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2020, về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung báo cáo Thủ tướng, theo kết quả giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến 7h sáng ngày 1/4, Hà Nội ghi nhận 85 trường hợp xác định dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 83 trường hợp được cách ly điều trị tại Hà Nội, 2 trường hợp điều trị tại các tỉnh khác.

Người dân Hà Nội tự giác tới trạm test nhanh để kiểm tra y tế.

Đã có 22 trường hợp được điều trị khỏi bệnh, xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà. 63 trường hợp đang điều trị cách ly tại bệnh viện, trong đó có 1 trường hợp nặng là bệnh nhân 19 (64 tuổi). Số ca mắc tại Hà Nội những ngày qua tăng theo xu hướng chung của cả nước và hiện nay có số ca mắc cao nhất cả nước.



Thành phố đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác chống dịch Covid-19; huy động mọi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội; thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 30 quận, huyện, thị xã. Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức 30 phiên họp trực tuyến và họp đột xuất, khẩn cấp để cập nhật thường xuyên chỉ đạo của Trung ương; tổ ứng trực 24/7 ngày nhằm nắm sát diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo xử lý ngay những vấn đề phát sinh phù hợp với mức độ diễn biến dịch.

"Hiện thành phố đã và đang duy trì, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đặc biệt đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để sớm ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai", Chủ tịch UBND TP khẳng định.

TP đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị, các đơn vị của Bộ Công Thương tập hợp và làm việc với các đơn vị cung ứng nguồn gốc hàng hóa dịch vụ lương thực, thực phẩm với những mặt hàng thiết yếu, dự trữ hàng hóa cao hơn bình thường từ 300 đến 500% chỉ đáp ứng đủ cho người dân Thủ đô trong mọi tình huống; không để gián đoạn hay tăng giá đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tuyệt đối an toàn trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, khẩn trương triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng.

"Chúng tôi đã chuyển 370 tỷ đồng để bổ sung và đang tiếp tục chuyển tiếp 650 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách để hỗ trợ cho các đối tượng bị tác động bởi ảnh hưởng dịch Covid-19", ông Nguyễn Đức Chung nói./.