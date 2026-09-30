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Hà Nội giải trình việc quản lý, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao

Thứ Tư, 08:49, 30/09/2026
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VOV.VN - Sáng 30/9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phiên giải trình được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến tới 126 điểm cầu HĐND-UBND các xã, phường.

Làm rõ trách nhiệm trong bàn giao, quản lý và vận hành thiết chế văn hóa, thể thao

Theo báo cáo, hiện 100% xã, phường trên địa bàn thành phố có thiết chế văn hóa, thể thao, với tổng số 4.715 công trình. Trong đó, 4.481 thiết chế được bố trí tại các thôn, tổ dân phố.

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Trên địa bàn thành phố có tổng số 4.715 công trình thiết chế văn hóa, thể thao.

Đây là hệ thống thiết chế trực tiếp phục vụ sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, văn hóa đọc và học tập cộng đồng. Việc khai thác hiệu quả các công trình được xác định có vai trò trong nâng cao đời sống văn hóa, rèn luyện thể chất, tăng cường gắn kết cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh.

Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 đã làm thay đổi chủ thể quản lý, phạm vi địa bàn và phương thức tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Trong đó, việc chuyển giao các thiết chế quy mô cấp huyện về xã, phường đặt ra yêu cầu rà soát, làm rõ trách nhiệm và phương thức quản lý, vận hành.

Tuy nhiên, thực tiễn quản lý, khai thác và vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND thành phố  Hà Nội tổ chức phiên giải trình nhằm đánh giá thực trạng, làm rõ trách nhiệm và xác định các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố.

Trọng tâm giải trình là việc phân công, phân cấp và tổ chức quản lý sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là đối với các thiết chế quy mô cấp huyện được chuyển giao về xã, phường. Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị được giao quản lý tài sản và đơn vị trực tiếp vận hành; việc bàn giao công trình, đất đai, tài sản, hồ sơ pháp lý, kinh phí và nhân sự, bảo đảm các thiết chế được tiếp nhận, quản lý và vận hành liên tục, đúng quy định.

Hà Nội rà soát công trình xuống cấp, bỏ trống, sử dụng chưa đúng công năng

Phiên giải trình tập trung vào hiệu quả sử dụng đất, tài sản công và nguồn lực đầu tư; việc hoàn tất hồ sơ pháp lý, đăng ký, hạch toán, lập và thực hiện phương án sử dụng tài sản công; cơ chế cho thuê, liên doanh, liên kết; cơ chế tài chính, tự chủ, đặt hàng, giao nhiệm vụ và bảo đảm kinh phí hoạt động, duy tu, bảo dưỡng. Bên cạnh đó, tập trung làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý đối với các công trình xuống cấp, bỏ trống, hoạt động kém hiệu quả hoặc chưa được sử dụng đúng công năng.

Đối với các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp, tập trung làm rõ tiến độ, hiệu quả đầu tư, tình trạng chậm bàn giao, chậm đưa vào sử dụng và phương án vận hành sau đầu tư. Qua đó làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý, vận hành, đồng thời xác định giải pháp và lộ trình cụ thể để phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thường trực HĐND thành phố sẽ Hà Nội ban hành kết luận phiên họp giải trình để làm căn cứ triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

 

Đ. Hưng/VOV.VN
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