Sẽ tổ chức phiên giải trình công tác xây dựng trường công lập ở Hà Nội

Ngày 17/10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội.

Phiên giải trình nhằm mục đích giám sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội; phát hiện, làm rõ những tồn tại, hạn chế bất cập và những khó khăn vướng mắc liên quan, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị giải pháp đối với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Tại phiên giải trình, đại biểu HĐND thành phố sẽ nghe báo cáo cụ thể về:

Thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo của từng cấp học; quy mô học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT; số lượng, tỷ lệ các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Thành phố đáp ứng chất lượng thiết bị dạy học; kết quả thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tại các trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn,...

Một kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội (ảnh minh hoạ)

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả xây dựng, công nhận trường chuẩn quốc gia các cấp học của thành phố đến tháng 9/2023 như: Số trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, mức độ đạt chuẩn; đánh giá kết quả đạt được so sánh với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hàng năm xây dựng và công nhận trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia của thành phố Hà Nội.

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trong việc xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo (gồm các dự án sử dụng ngân sách Thành phố và địa phương); Việc thực hiện Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (đối với lĩnh vực giáo dục-đào tạo).

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đối với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn từ năm 2020 đến nay.

Theo kế hoạch, đối tượng giải trình gồm lãnh đạo UBND Thành phố, thủ trưởng/Giám đốc các Sở GD&ĐT, KH&ĐT, Xây dựng, Quy hoạch-Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.