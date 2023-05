Hà Nội gỡ khó khi bỏ xác nhận cư trú trong tuyển sinh đầu cấp

Chị Vũ Thị Hải có hộ khẩu cũ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau thời gian chuyển đổi công việc kiếm sống, chị cùng con chuyển về ở nhờ nhà em trai tại phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai. Hơn 3 năm ở đây nhưng do đất trong diện quy hoạch nên chị không thể nhập hộ khẩu được. Con của chị vì thế mà không có mã định danh cá nhân. Sau khi được nhà trường hướng dẫn, chị phải mất 3 ngày nghỉ việc để hoàn thành giấy tờ cho con đi học lớp 6 trong năm học mới.

“Nhà trường thông báo rất lâu thế nhưng không làm được. Người ta cứ bảo là không có hộ khẩu, phải có hộ khẩu thì mới làm được mã định danh hay hộ khẩu ở đâu. Xong rồi cô giáo bảo làm cái đơn để trình bày. Cô Hiệu trưởng từ cái đơn đó mới giục, từ khi cô giục 3 ngày thì làm, mất thì giờ, bỏ cả việc đi lên phường, lên công an để xin. Hộ tịch khối, hỏi cả trực ban ở trên các phòng ban nữa, trên đó người ta vẫn đưa mình vào, vậy là mình không thể có giấy tờ đấy để mình làm. Nói thật là không có cô giáo hiệu trưởng với cô giáo chủ nhiệm nhiệt tình thì đúng là không thể làm được cho bé”, chị Hải nói.

Hiểu được khó khăn của những gia đình không có tạm trú khi phải đăng ký nhập học đầu cấp cho con, thời gian vừa qua, lực lượng công an các phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội đã tổ chức lực lượng đi rà soát và xác thực những trường hợp thực ở tại địa bàn, đặc biệt là những gia đình có con đang trong độ tuổi đến trường. Tại Phường Phúc Xá, quận Ba Đình, nơi tập trung đông người dân lao động từ nhiều tỉnh lân cận, Đại uý Đỗ Thanh Tiệm, Công an Phường Phúc Xá cho biết, đối với những trường hợp tạm trú, sau khi rà soát, lực lượng chức năng tiến hành lập hồ sơ đăng ký tạm trú và xác nhận thông tin cho học sinh trong thời gian ngắn nhất.

“Đối với trường hợp biến động thì biến động tại thời điểm nào Công an phường phải xác minh và rà soát, xác minh vào thời điểm đấy, để làm sao trong thời gian ngắn nhất gần nhất có thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhập học cho các cháu”, Đại uý Đỗ Thanh Tiệm cho hay.

Người dân đến Công an phường Giang Biên xin giấy xác nhận thông tin của học sinh. Ảnh: Quang Phong

Cùng với lực lượng công an thì khối lượng công việc để chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp của các trường học cũng tăng gấp đôi khi phải phối hợp với các đơn vị để xác minh thông tin, cũng như hỗ trợ làm thủ tục cho những học sinh chưa có tạm trú.

Bà Đàm Minh Sa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai và bà Hoàng Anh Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, quận Ba Đình thông tin: “Cần chi tiết cụ thể hơn. Bởi vì cái này không chỉ có Sở mà cần cả bên phối hợp là Công an, vì bây giờ phải có mã định danh của học sinh. Cho nên khi tuyển sinh chúng tôi cũng cần có sự phối hợp cả bên Công an để thực hiện được công tác tuyển sinh”.

“Tra soát số liệu học sinh, thông tin của học sinh đặc biệt với phường Phúc Xá, số lượng dân cư cũng biến động nhiều. Vì vậy, để xác minh được thông tin chính xác thì nhà trường có thể phối hợp rất chặt chẽ với cơ quan chức năng để thực hiện tốt”.

Trong năm đầu thực hiện tuyển sinh theo quy định mới, chắc chắn sẽ có những vấn đề phát sinh, thậm chí có thể ảnh hưởng tới thời gian tuyển sinh của các trường học. Vì thế, lực lượng công an cơ sở đang phối hợp chặt chẽ với các trường học để xác minh thông tin cư trú của học sinh.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Đây là vấn đề mà nhà trường sẽ phải thực hiện việc xác minh với công an để xác định thực tế tình trạng cư trú của công dân hiện nay đang ở đâu. Đây là một trong những nội dung mà chúng tôi đã chỉ đạo rất quyết liệt đối với tất cả công an các cấp, đó là tạo điều kiện tối đa tất cả các trường khi thực hiện, đảm bảo đầy đủ thời gian theo quy chế tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh cũng như không làm ảnh hưởng của các kỳ sinh trường”.

Để tạo thuận lợi trong tuyển sinh đầu cấp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các trường phải tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ để phụ huynh nắm chắc những quy định mới, từ đó cung cấp thông tin cư trú của học sinh chính xác. Cùng với sự chủ động từ phía phụ huynh học sinh để sớm hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập học cho con, thì sự phối hợp tạo điều kiện tối đa của các đơn vị chức năng có liên quan, sẽ là giải pháp quan trọng để công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội đạt hiệu quả./.