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Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú học sinh tiểu học cao nhất 40.000 đồng/học sinh/ngày

Chủ Nhật, 14:04, 12/07/2026
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VOV.VN - Tại kỳ họp thường lệ tháng 7/2026, HĐND thành phố Hà Nội dự kiến sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn từ năm học 2026-2027. Dự thảo đề xuất mức hỗ trợ cao nhất 40.000 đồng/học sinh/ngày, đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng

Mức hỗ trợ cao nhất 40.000 đồng cho một học sinh

Theo dự thảo, chính sách được chia thành hai nhóm đối tượng. Đối với nhóm 1, Thành phố hỗ trợ 100% mức ăn tối thiểu, tương đương 40.000 đồng/học sinh/ngày. Nhóm này gồm học sinh đang cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các quyết định của UBND thành phố; học sinh sinh sống tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội; con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh và con bệnh binh theo quy định của pháp luật.

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Hỗ trợ bữa ăn bán trú bậc tiểu học góp phẩn giảm chi phí gánh nặng cho học sinh. (ảnh minh họa)

Đối với nhóm 2, gồm các học sinh không thuộc diện ưu tiên nêu trên, Thành phố đề xuất hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày, tương đương 70% mức ăn tối thiểu, phần còn lại 12.000 đồng/ngày do phụ huynh đóng góp để bảo đảm mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày. Trường hợp nhà trường và phụ huynh thống nhất mức tiền ăn cao hơn, phần chênh lệch sẽ do phụ huynh chi trả.

Theo UBND thành phố, chính sách sẽ được áp dụng từ năm học 2026-2027, tính theo số ngày ăn bán trú thực tế nhưng không quá 9 tháng trong một năm học. Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và cấp thông qua các cơ sở giáo dục để tổ chức bữa ăn bán trú. Việc thanh quyết toán sẽ căn cứ số học sinh và số bữa ăn thực tế theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định trường hợp học sinh đồng thời được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng nội dung thì sẽ được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất, tránh trùng lặp nguồn ngân sách.

Theo UBND thành phố Hà Nội, mức ăn 40.000 đồng/học sinh/ngày là mức tối thiểu nhằm bảo đảm xây dựng khẩu phần ăn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học trong điều kiện hiện nay, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Thành phố và khả năng đóng góp của phụ huynh.

Trên cơ sở mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày, Thành phố hỗ trợ toàn bộ mức ăn đối với các nhóm học sinh ưu tiên; đối với các học sinh còn lại, ngân sách hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày, phần còn lại (12.000 đồng) do phụ huynh đóng góp.

Dự kiến chi hơn 3.643 tỷ đồng năm học 2026-2027

Theo UBND thành phố Hà Nội, năm học 2026-2027 toàn thành phố dự kiến có 747.890 học sinh tiểu học, trong đó khoảng 650.964 học sinh ăn bán trú, chiếm 87,04%, tăng hơn 3 điểm phần trăm so với năm học trước.

Nhóm 1 có khoảng 14.692 học sinh, kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 116,36 tỷ đồng.

Nhóm 2 có khoảng 636.272 học sinh, kinh phí hỗ trợ khoảng 3.527,49 tỷ đồng.

Tổng kinh phí ngân sách đề xuất để thực hiện chính sách trong năm học 2026-2027 là khoảng 3.643,85 tỷ đồng.

So với chính sách đang thực hiện theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND, tổng kinh phí tăng thêm khoảng 1.116,26 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dành cho nhóm ưu tiên tăng khoảng 57,46 tỷ đồng do mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng/ngày; nhóm còn lại tăng khoảng 1.058,8 tỷ đồng khi mức hỗ trợ được điều chỉnh từ 20.000 đồng lên 28.000 đồng/ngày.

UBND thành phố dự báo trong giai đoạn 2026-2031, tỷ lệ học sinh tham gia bán trú sẽ tiếp tục tăng khoảng 1-3% mỗi năm, tuy nhiên tổng số học sinh tiểu học có xu hướng giảm từ 4.000-8.000 học sinh/năm. Vì vậy, nhu cầu kinh phí hằng năm được đánh giá sẽ không biến động lớn.

Trên cơ sở đó, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách trong giai đoạn 2026-2031 (5 năm học) dự kiến khoảng 18.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 3.600 tỷ đồng/năm học.

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Học sinh nội trú, bán trú vùng biên được hỗ trợ 1,17 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chính sách đối với học sinh tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú ở xã biên giới đất liền. Theo đó, học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn mỗi tháng, học sinh nội trú được hỗ trợ 1,17 triệu đồng/tháng cùng gạo, đồng phục...

 

H.La/VOV.VN
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