Hà Nội khai trương nền tảng điều hành tập trung hai cấp

Sáng 17/3, tại trụ sở HĐND và UBND TP Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND thành phố đã tổ chức lễ khai trương nền tảng điều hành tập trung hai cấp với chủ đề “Một điểm đến của mọi nhiệm vụ”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 126 điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của cơ quan dân cử Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng các lãnh đạo thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khai trương nền tảng Điều hành

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Nền tảng điều hành tập trung là một trong các nền tảng số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, tích hợp 9 phân hệ cốt lõi gồm: quản lý văn bản, theo dõi nhiệm vụ, đánh giá KPI, trang thông tin điện tử, phòng họp không giấy tờ (H-Cabinet), tiếp nhận và xử lý kiến nghị cử tri, quản lý khiếu nại tố cáo, hệ thống email công vụ và trao đổi thông tin nội bộ. Việc tích hợp này giúp hình thành một môi trường làm việc số thống nhất, liên thông từ cấp thành phố đến cơ sở.

Nền tảng điều hành tập trung mang lại nhiều ưu điểm nổi bật. Tiết kiệm thời gian, liên thông theo dõi và đánh giá chất lượng nhiệm vụ. Hệ thống quản lý văn bản được tích hợp với theo dõi nhiệm vụ và KPI, cho phép giám sát tiến độ, đặc biệt với các kiến nghị từ nghị quyết, giám sát; đồng thời đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu thực tế, bảo đảm minh bạch. Rút ngắn thời gian công khai tài liệu, báo cáo đến cử tri thông qua kết nối giữa quản lý văn bản và trang thông tin điện tử. Tài liệu họp không giấy tờ cũng được chia sẻ nhanh, tiết kiệm hạ tầng.

Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị cử tri được thực hiện theo quy trình khép kín, liên thông nhiều hệ thống. Người dân có thể gửi phản ánh trực tuyến, hệ thống tự động phân luồng, theo dõi và “lưu vết”, giúp nâng cao minh bạch và hỗ trợ điều hành dựa trên dữ liệu.

Nền tảng tích hợp AI để phân tích, tổng hợp dữ liệu từ các hệ thống, phục vụ hiệu quả công tác điều hành và xử lý nhiệm vụ. Cung cấp kênh trao đổi nội bộ chính thức, an toàn, thay thế các ứng dụng bên ngoài; hỗ trợ chỉ đạo, phản hồi nhanh, đảm bảo tính pháp lý và hoàn thiện mô hình “Một điểm đến của mọi nhiệm vụ”.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá: “Việc ra mắt nền tảng điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành phố Hà Nội - “Một điểm đến của mọi nhiệm vụ” là một dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan dân cử Thủ đô.

"Nền tảng điều hành tập trung với định hướng “Một điểm đến của mọi nhiệm vụ” không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm đổi mới của các cơ quan dân cử Thủ đô. Với tinh thần đó, chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái làm việc số hiện đại, thông suốt, minh bạch, nơi mọi nhiệm vụ được quản lý tập trung, mọi thông tin được kết nối kịp thời và mọi hoạt động đều hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.