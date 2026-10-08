Hà Nội khẩn trương chuẩn bị ba trận địa pháo hoa mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô
Thứ Năm, 16:03, 08/10/2026
VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Theo kế hoạch, việc xây dựng các trận địa diễn ra từ ngày 7 đến 10/10, phục vụ màn trình diễn kéo dài 15 phút với sự kết hợp giữa pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật.
VOV.VN - Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đang được khẩn trương hoàn tất. Ba khu vực được bố trí trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán, hàng nghìn quả pháo cùng các thiết bị kỹ thuật đã được bố trí, sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).
VOV.VN - Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đang được khẩn trương hoàn tất. Ba khu vực được bố trí trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán, hàng nghìn quả pháo cùng các thiết bị kỹ thuật đã được bố trí, sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).
VOV.VN - Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đang được khẩn trương hoàn tất. Ba khu vực được bố trí trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán, hàng nghìn quả pháo cùng các thiết bị kỹ thuật đã được bố trí, sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).