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Hà Nội khẩn trương chuẩn bị ba trận địa pháo hoa mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô

Thứ Năm, 16:03, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Theo kế hoạch, việc xây dựng các trận địa diễn ra từ ngày 7 đến 10/10, phục vụ màn trình diễn kéo dài 15 phút với sự kết hợp giữa pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật.

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Cận cảnh trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đang được khẩn trương hoàn tất. Ba khu vực được bố trí trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán, hàng nghìn quả pháo cùng các thiết bị kỹ thuật đã được bố trí, sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Gia Minh-Quang Trung-Đồng Toàn/VOV.VN
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Cận cảnh trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Cận cảnh trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đang được khẩn trương hoàn tất. Ba khu vực được bố trí trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán, hàng nghìn quả pháo cùng các thiết bị kỹ thuật đã được bố trí, sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Cận cảnh trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Cận cảnh trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đang được khẩn trương hoàn tất. Ba khu vực được bố trí trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán, hàng nghìn quả pháo cùng các thiết bị kỹ thuật đã được bố trí, sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Người dân hào hứng chụp ảnh không gian "Dải lụa ký ức" và khung gương bên Hồ Gươm
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Người dân hào hứng chụp ảnh không gian "Dải lụa ký ức" và khung gương bên Hồ Gươm

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VOV.VN - Sáng 8/10, sau khi khai trương, không gian “Dải lụa ký ức” bên hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, du khách tìm đến trải nghiệm, chụp ảnh kỷ niệm.

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