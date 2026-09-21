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Hà Nội lắng nghe người dân để hoàn thiện quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thứ Hai, 20:20, 21/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các công trình.

Chiều 21/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố đã đến kiểm tra thực tế công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 tại phường Bồ Đề.

ha noi lang nghe nguoi dan de hoan thien quy hoach phan khu do thi song hong hinh anh 1
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố nghe lãnh đạo phường Bồ Đề báo cáo. Ảnh: Viết Thành/Hà Nội mới

Báo cáo của phường Bồ Đề cho biết, sau 15 ngày tổ chức lấy ý kiến, từ ngày 7 đến 21/9/2026, UBND phường Bồ Đề đã tiếp nhận 14.032 phiếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Lãnh đạo phường Bồ Đề cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Sở Xây dựng, phường Bồ Đề đã ban hành các kế hoạch, thành lập tổ chỉ đạo, tổ công tác, tổ chức hội nghị thông tin và triển khai tuyên truyền đến 45 tổ dân phố. Hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai tại 5 địa điểm để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. UBND phường Bồ Đề cho biết, toàn bộ ý kiến tiếp nhận sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phục vụ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện các phương án quy hoạch.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các công trình.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các ý kiến của người dân sẽ được thành phố nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án, bảo đảm khu vực sông Hồng trở thành một mạch giao thông, không gian quan trọng của Thủ đô. Việc triển khai các dự án phải được thực hiện đồng bộ, có chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm sự kết nối giữa các công trình và hạ tầng.

ha noi lang nghe nguoi dan de hoan thien quy hoach phan khu do thi song hong hinh anh 2
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố và nhân dân phường Bồ Đề. Ảnh: Viết Thành/Hà Nội mới

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, quá trình thực hiện quy hoạch chắc chắn sẽ có những tác động nhất định đến một số khu dân cư hiện nay, nhất là những khu vực chưa bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. Vì vậy, thành phố sẽ tính toán kỹ phương án để khi triển khai, các khu dân cư được chỉnh trang, xây dựng theo hướng khang trang, đồng bộ và đẹp hơn.

Đối với công tác tái định cư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tính toán phương án phù hợp, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn sau khi thực hiện dự án. Trường hợp người dân đang sinh sống trên cùng một mặt bằng, khi chuyển sang khu tái định cư, thành phố sẽ cố gắng bố trí trong cùng khu vực để bảo đảm sự ổn định.

“Chúng ta xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến thì đời sống của người dân phải tốt hơn”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đồng thời, đề nghị người dân yên tâm, đồng thuận và cùng thành phố thực hiện các công việc xây dựng, phát triển Thủ đô.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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