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Hà Nội sẽ tiếp thu ý kiến của người dân về quy hoạch đô thị sông Hồng

Thứ Năm, 21:56, 17/09/2026
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VOV.VN - Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, mọi ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến quy hoạch đô thị sông Hồng sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng nghiên cứu, giải đáp.

Ngày 17/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 và hướng tuyến giao thông thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500.

Hội nghị đã dành nguyên một ngày để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân cũng như giải đáp của các cơ quan chuyên môn. Điểm cầu chính đặt tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là các cộng đồng dân cư tại những khu vực dự kiến chịu tác động trực tiếp từ việc triển khai các nội dung quy hoạch.

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Người dân tại điểm cầu phường Hồng Hà phát biểu ý kiến

Hơn 100 ý kiến đóng góp, tập trung vào 8 nhóm vấn đề

Tại hội nghị trực tuyến ngày 17/9, đã có hơn 30 đại diện cộng đồng dân cư đóng góp hơn 100 ý kiến vào Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Các ý kiến của người dân tập trung 8 nhóm vấn đề như: An toàn phòng, chống lũ; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân; việc bảo tồn các di tích, di sản; tiến độ các dự án thành phần; quy hoạch sử dụng đất, cảnh quan; giao thông và hạ tầng kỹ thuật; việc bảo đảm sinh kế, an sinh xã hội và duy trì cấu trúc cộng đồng cho người dân trong quá trình di dời, tái thiết…

Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hướng hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị với bảo tồn giá trị văn hóa, làng nghề; làm rõ phạm vi khu dân cư chịu ảnh hưởng của dự án; nghiên cứu bảo tồn, chỉnh trang tại chỗ khu vực có giá trị văn hóa. Người dân cũng kiến nghị sớm công khai lộ trình thực hiện chính sách bồi thường, tái định cư; việc kết nối giao thông đồng bộ giữa khu vực trong đê và ngoài đê, bảo đảm sản xuất, kinh doanh, giao thương và phát triển du lịch địa phương.

Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, mọi ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng nghiên cứu, giải đáp. Các nội dung trả lời sẽ được gửi về UBND các xã, phường để thông tin kịp thời tới nhân dân. Các vấn đề chuyên môn sẽ được làm rõ trên cơ sở khoa học, pháp lý. Các kiến nghị mang tính chủ trương, nhất là chính sách ưu tiên tái định cư tại chỗ sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

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Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân

An toàn phòng chống lũ là nguyên tắc hàng đầu

Trả lời câu hỏi được người dân quan tâm nhất là công tác đánh giá an toàn phòng chống lũ, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định: An toàn phòng, chống lũ là nguyên tắc đặt lên hàng đầu trong đề xuất giải pháp quy hoạch, sử dụng đất. Các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá trước khi triển khai, bảo đảm ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông, không gây xói lở, không ảnh hưởng khu vực bãi sông.

Về chủ trương tái định cư, ông Tâm cho biết, Sở Xây dựng đã phối hợp địa phương nghiên cứu, xác lập các khu tái định cư đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở; ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế, gắn kết cộng đồng, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

“Nguyên tắc xác định ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã nếu có quỹ đất phù hợp; nếu không đủ mới bố trí khu vực lân cận, cùng các khu tái định cư tập trung có hạ tầng đồng bộ, khu đô thị đa mục tiêu với đa dạng lựa chọn đất ở, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội. Đáng chú ý, thành phố dự kiến khoảng 265 ha quỹ đất tái định cư tại các xã, phường có dự án đi qua; số lô đất, căn hộ cụ thể sẽ được xác định khi lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và phương án đầu tư”, ông Đào Minh Tâm cho biết.

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Nhiều ý kiến người dân đề nghị được tái định cư tại chỗ cũng như có phương án bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống tại cộng đồng dân cư

Chính sách bồi thường áp dụng cơ chế đặc thù của Quốc hội

Về chính sách bồi thường đối với người dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, cơ quan chuyên môn đã thông tin đầy đủ các chính sách đang triển khai, gồm: bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di chuyển vật nuôi; đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm việc làm với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, cùng một số khoản hỗ trợ khác. Về tạm cư, người dân có thể được bố trí bằng quỹ nhà tạm cư của thành phố hoặc chi trả bằng tiền để tự lo chỗ ở trong thời gian chờ nhận đất, nhà tái định cư.

"Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng thuộc nhóm dự án lớn, quan trọng, được triển khai theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được làm rõ, cung cấp thông tin để địa phương tuyên truyền, giải thích cho người dân trong khu vực dự án", ông Vũ Xuân Tùng nói.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, việc tổ chức liên tiếp các hội nghị lấy ý kiến, đối thoại trực tiếp với người dân cho thấy tinh thần công khai, minh bạch, cầu thị, lắng nghe của thành phố Hà Nội trong xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch quy mô lớn, tác động sâu rộng đến không gian đô thị và đời sống nhân dân. Quan điểm xuyên suốt của thành phố Hà Nội là lấy Nhân dân làm trung tâm của quá trình phát triển, bảo đảm quy hoạch, dự án lớn vừa đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Thủ đô, vừa quan tâm đời sống, sinh kế, không gian văn hóa - lịch sử và quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng dân cư.

Nguyễn Hùng/VOV.VN
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