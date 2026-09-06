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Hà Nội lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000

Chủ Nhật, 09:48, 06/09/2026
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VOV.VN - Chiều 5/9, Sở Xây dựng Hà Nội triển khai công tác chuẩn bị về việc lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan về lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Trước đó ngày 5/9/2026, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD về việc lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Theo đó, công tác lấy ý kiến Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) bao gồm các nội dung: Lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Cụ thể, đối với việc lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch, đơn vị tổ chức: Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc. Đối với các cơ quan tổ chức (tại địa phương): Tổ chức lấy ý kiến đối với các cơ quan, tổ chức trong ranh giới quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch, bao gồm: UBND 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch, các phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; các xã: Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Cùng với đó là UBND 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch, gồm các phường: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng.

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Tổ chức lấy ý kiến đối với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong khu vực nêu trên: UBND các phường, xã có trách nhiệm gửi hồ sơ cho các tổ chức trên địa bàn (nếu có) để nghiên cứu và có ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan tổ chức có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; gửi về UBND xã, phường để tổng hợp theo quy định.

Việc tổ chức lấy ý kiến đối với cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch theo hình thức: Niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch (kèm theo phiếu lấy ý kiến) tại trụ sở UBND xã, phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch để UBND các phường, xã tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định. Cùng với đó, đăng tải hồ sơ quy hoạch (kèm theo phiếu ý kiến điện tử) trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua phiếu ý kiến điện tử. Thời gian lấy ý kiến: 20 ngày kể từ khi công khai nội dung lấy ý kiến.

Tổ chức lấy ý kiến đối với cộng đồng dân cư trên toàn thành phố theo hình thức: Đăng tải hồ sơ quy hoạch (kèm theo phiếu ý kiến điện tử) trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua phiếu ý kiến điện tử. Thời gian lấy ý kiến: 20 ngày kể từ khi đăng tải nội dung lấy ý kiến.

Sở Xây dựng sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến trong các ngày 11, 17 và 25-9-2026. Hình thức: Trực tiếp tại điểm cầu chủ trì (điểm cầu UBND thành phố) và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương; sử dụng hệ thống họp trực tuyến của UBND thành phố.

Đối với việc lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch: Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng. Thành phần lấy ý kiến: Cơ quan quản lý nhà nước là các bộ, ngành có liên quan; các sở, ngành có liên quan; các tổ chức, chuyên gia; thành viên Hội đồng Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch, Quy hoạch đô thị và nông thôn thành phố Hà Nội. Hình thức lấy ý kiến: Các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định. Các tổ chức, chuyên gia có ý kiến bằng văn bản thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định. Tiếp đó là tổ chức Hội nghị Hội đồng thẩm định.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội và bảo đảm quá trình triển khai dự án công khai, minh bạch, đúng quy định.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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