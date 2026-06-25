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Quy hoạch phân khu sông Hồng: Hà Nội sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư

Thứ Năm, 19:44, 25/06/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội cho biết, sau khi hết thời gian xin ý kiến các bộ ngành, đồ án sẽ được hoàn thiện và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Chiều 25/6, UBND TP Hà Nội họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư 2026. Tại cuộc họp, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ nghiên cứu, xây dựng điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và tiến độ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu vực trên.

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Ảnh minh họa

Về vấn đề này, ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội, cho biết, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương tại Nghị quyết số 18. Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng đã có quyết định về việc nhà đầu tư chiến lược được chọn trong trường hợp đặc biệt khi thực hiện dự án.

Cũng theo ông Tuyên, sau khi thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, hiện nay đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng và quy hoạch chi tiết Trục đại lộ sông Hồng đang được triển khai.

"Quy hoạch phân khu hiện này đang được các đơn vị của thành phố triển khai và đang tổ chức xin ý kiến của các bộ có liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng để tổng hợp ý kiến làm cơ sở triển khai lập đồ án. Sau khi hết thời gian xin ý kiến, đồ án sẽ được hoàn thiện và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư”, ông Tuyên cho biết.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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