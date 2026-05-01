Hà Nội ngày lễ 1/5: Trung tâm thương mại vắng, người dân tận hưởng nhịp sống chậm

VOV.VN - Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dòng người ùn ùn rời Thủ đô khiến Hà Nội trở nên khác lạ. Nhiều trung tâm thương mại vốn tấp nập nay thưa vắng, không còn cảnh chen chân. Không gian thông thoáng, yên tĩnh giúp những người ở lại tận hưởng kỳ nghỉ theo nhịp chậm, nhẹ nhàng và có thêm thời gian gắn kết bên gia đình.
Em Hoàng Anh (Phường Trung Văn, Hà Nội) cùng chị gái và cháu trai tham quan Lăng Bác, dạo trung tâm thương mại rồi lên bờ Hồ tận hưởng không khí mát mẻ trong ngày nghỉ lễ. "Thay vì lựa chọn những điểm du lịch đông đúc, gia đình em ở lại Hà Nội để tận hưởng nhịp sống chậm và những khoảnh khắc quây quần, gắn kết bên nhau", Hoàng Anh chia sẻ.
Không cần đi xa, nhiều gia đình vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn ngay trong lòng Thủ đô với những lựa chọn giải trí đa dạng. Không còn cảnh chen chân quen thuộc, các trung tâm thương mại Hà Nội trong ngày 1/5 trở nên thoáng đãng, mang lại cảm giác thư thái hiếm có giữa kỳ nghỉ lễ.
Các gia đình lựa chọn trung tâm thương mại làm điểm đến, nơi trẻ nhỏ vui chơi, người lớn nghỉ ngơi và cùng nhau tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.
Chị Thu Hồng (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đưa con gái học lớp 6 đi mua sắm trong dịp nghỉ lễ 1/5. “Gia đình tôi không đi du lịch xa, tranh thủ đưa con vào trung tâm thương mại chơi và mua sắm nhẹ nhàng. Không gian không quá đông, khá thoải mái cho trẻ nhỏ”, chị Hồng chia sẻ.
·  Không gian rộng rãi, không quá đông đúc giúp trải nghiệm mua sắm, giải trí trở nên dễ chịu hơn, khác hẳn với những ngày cuối tuần cao điểm.
Nhiều người dân Hà Nội chọn ở lại thành phố trong dịp nghỉ lễ, tận hưởng nhịp sống chậm và không khí yên bình, đồng thời tranh thủ mua sắm, vui chơi sau những ngày bận rộn thường nhật.
Các rạp chiếu phim thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình, lựa chọn những suất chiếu trong ngày lễ để thư giãn và tận hưởng không khí mát mẻ. Hòa chung không khí kỷ niệm các ngày lễ lớn, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức đợt phim chuyên đề với nhiều tác phẩm điện ảnh và tài liệu giàu giá trị lịch sử như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Giải phóng Sài Gòn, Ký ức Điện Biên, Sống cùng lịch sử, Vầng trăng thơ ấu… cùng các phim tài liệu Hai chiến tuyến, Theo dấu chân cha, Những cựu binh phố cổ...  
  Tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, lượng khách tăng đều nhưng không quá tải, tạo nên không gian xem phim vừa đủ sôi động, vừa giữ được sự thoải mái. Không chỉ mang đến lựa chọn giải trí trong dịp nghỉ lễ, các suất chiếu còn góp phần tái hiện những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, khơi gợi niềm tự hào và giúp khán giả, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận lịch sử qua ngôn ngữ điện ảnh.
Những người lớn tuổi cùng bạn bè lựa chọn rạp chiếu phim làm điểm hẹn trong dịp lễ, thưởng thức các bộ phim về đề tài lịch sử, vừa thư giãn vừa cùng nhau ôn lại những ký ức một thời.

 

Anh Minh Hoàng (phường Đống Đa) cùng con vui chơi tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội trong ngày nghỉ lễ 1/5, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn, vui vẻ bên gia đình. Anh cho biết kỳ nghỉ lễ dài là dịp để các con được nghỉ ngơi, đồng thời giúp các thành viên thêm gần gũi, gắn kết.
  Trẻ nhỏ hào hứng với các hoạt động vui chơi, trong khi người lớn tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.
Kỳ nghỉ lễ cũng là dịp để trẻ nhỏ tạm gác việc học, vui chơi và thư giãn, trong khi người lớn có thêm thời gian quây quần, tận hưởng những khoảnh khắc nhẹ nhàng bên nhau.
 Khu vui chơi trẻ em trở nên “dễ thở”, các em nhỏ thoải mái khám phá, vui đùa mà không phải chờ đợi hay chen lấn.​​ 
Thu Hằng/VOV.VN
