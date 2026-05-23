Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án chống ngập cục bộ

Thứ Bảy, 16:33, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chống ngập theo lệnh khẩn cấp, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến phố nội đô.

Điều chỉnh phân luồng giao thông khu vực Phan Bội Châu -Lý Thường Kiệt

Từ ngày 23/5 đến hết ngày 15/6/2026, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước trên các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Thi và Hai Bà Trưng nhằm giải quyết chống ngập úng khu vực phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ.

Phương án thi công được thực hiện theo hình thức rào chắn di động cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40, chia từng đoạn từ 5m - 10m. Các tuyến cống hộp có kích thước từ BxH=1.2x0.6m đến 1.6x1.6m.

Thời gian thi công từ 20h00 đến 5h00 sáng hôm sau. Sau mỗi đợt thi công, đơn vị thi công sẽ hoàn trả mặt đường tạm thời bảo đảm an toàn giao thông trước khi triển khai phân đoạn tiếp theo.

Trong thời gian thi công, các phương tiện vẫn được lưu thông cục bộ qua khu vực rào chắn theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo giao thông.

ha noi phan luong giao thong phuc vu thi cong cac du an chong ngap cuc bo hinh anh 1
Hà Nội đang đẩy mạnh hệ thống thi công chống ngập trước mùa mưa.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công hệ thống thoát nước phố Quang Trung-Quán Sứ

Từ ngày 23/5 đến hết ngày 15/6/2026, Hà Nội tổ chức thi công 24/24h dự án xây dựng hệ thống thoát nước phố Quang Trung, Quán Sứ nhằm giải quyết chống ngập úng khu vực phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ trên địa bàn các phường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Trong thời gian thi công, tổ chức rào chắn và điều chỉnh giao thông tại các nút giao Quang Trung - Trần Nhân Tông, Quang Trung - Nguyễn Du, Quang Trung - Tràng Thi và đoạn Quang Trung từ Hai Bà Trưng đến Thợ Nhuộm.

Một số hướng lưu thông được điều chỉnh như cấm rẽ trái tại nút Quang Trung - Tràng Thi; tổ chức lưu thông một chiều từ Nguyễn Du rẽ phải vào Quang Trung; phân luồng từ xa qua tuyến Lý Thường Kiệt để giảm ùn tắc giao thông.

Người dân lưu ý chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo khi lưu thông qua khu vực thi công.

Hoàng Lâm/VOV.VN
