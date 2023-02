Đội QLTT số 1, Cục QLTT TP. Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất điểm tập kết kinh doanh hàng hoá tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1 tấn bao bì tem nhãn và gần 2 tấn thành phẩm, nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng, tương đương hàng triệu viên các loại hình viên nhộng. Tất cả các viên thuốc được đựng trong các túi lớn, không có bao bì, nhãn mác. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến kinh doanh các loại hàng hóa này và khai nhận: đây là các loại thuốc về lợi tiểu và liên quan đến đường tiêu hóa.

Hà Nội phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Theo cơ quan Công an, vụ việc này, lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian để xác minh và kiểm tra được đối tượng, do sự tinh vi trong cách thức giao dịch. Lợi dụng sự chặt chẽ trong khâu an ninh ở các chung cư, cộng với giá thuê nhà hiện đang xuống thấp, đối tượng thường xuyên thay đổi các điểm chứa trữ hàng hóa từ nơi này sang nơi khác, để đánh lạc sự chú ý của người dân cũng như cơ quan chức năng.

Đại tá Đoàn Văn Đông, Đội Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: "Chúng tôi xác định đây là cơ sở đóng gói không đơn thuần chỉ là cơ sở kinh doanh thông thường. Tại cơ sở chúng tôi phát hiện hàng nghìn sản phẩm là thành phẩm, bán hành phẩm cũng như hàng chục nghìn tem nhãn, bao bì hàng hoá mà đã in sẵn thông tin của các cơ sở khác".

Qua giám sát chặt địa bàn, lực lượng QLTT phát hiện đối tượng thường xuyên sử dụng các căn hộ cao cấp làm điểm tập kết hàng hóa. Mọi thông tin, giao dịch chốt đơn đều được thực hiện thông qua mạng xã hội Facebook với tên "Kiều Anh Nguyên (Elly San)" và vận chuyển thông qua ship code nên việc xóa dấu vết rất nhanh. Theo Tổng cục QLTT, đây là một trong những vụ việc điển hình thực hiện Đề án chống hàng giả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử mà lực lượng Quản lý thị trường đang triển khai.

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục QLTT TP.Hà Nội nêu rõ: "Lực lượng QLTT đã kiểm tra một cơ sở chứa thực phẩm chức năng, phát hiện nhiều hàng hoá chưa rõ nguồn gốc xuất xứ và chúng tôi tạm giữ số lượng hàng hoá tạm giữ lớn. Hiện nay, cơ quan QLTT chủ trì cùng với công an đang làm rõ, xác minh vụ việc này".

Lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều loại thuốc được đựng trong các túi nilong, bên ngoài có chữ nước ngoài

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP, Bộ y tế cho biết, thời gian qua, thanh tra Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như QLTT, Công an để thanh tra, kiểm tra và phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, "quảng cáo một đằng nhưng chất lượng sản phẩm một nẻo".

"Lợi dụng việc thị trường người tiêu dùng có nhu cầu lớn về thực phẩm chức năng thì một số đối tượng lợi dụng nhu cầu ấy để sản xuất và làm các loại thực phẩm chức năng không đảm bảo chất lượng hoặc thực phẩm chức năng giả. Đây là các hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm. Có hai vi phạm lớn nhất đối với thực phẩm chức năng hiện nay là quảng cáo sai quy định, quảng cáo quá mức thậm chí là quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh hoặc thần thánh thực phẩm chức năng. Thứ hai là thực phẩm chức năng sau khi kiểm tra thì chất lượng không được đảm bảo như công bố", ông Phong nhấn mạnh./.