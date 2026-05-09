Hà Nội phê duyệt đề án xây dựng 2 trường THPT chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế

Theo đó, mô hình xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế được xây dựng dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm: Chất lượng học thuật và nghiên cứu khoa học của học sinh; mức độ tích hợp giáo dục STEM/STEAM; năng lực ngoại ngữ và hội nhập học thuật; hệ thống bảo đảm và minh chứng chất lượng.

Mô hình hướng tới xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia đạt chuẩn đầu ra tương đương các hệ thống văn bằng, chứng chỉ được quốc tế công nhận; đào tạo các nhà khoa học và lãnh đạo tương lai trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

Lộ trình triển khai đề án của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, 2026-2027 là chuẩn bị, khởi động và thí điểm; giai đoạn 2 từ 2027-2030 triển khai đồng bộ, hoàn thiện các điều kiện; từ năm 2030 đến 2035 hoàn thiện mô hình và nâng cao chất lượng.

Bên cạnh đó, mô hình xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng được triển khai theo lộ trình nhằm bảo đảm đủ điều kiện tổ chức tuyển sinh khóa đầu tiên theo mô hình mới từ năm học 2026-2027, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, chương trình và đội ngũ trong các giai đoạn tiếp theo. Đến năm học 2028-2029, toàn trường dự kiến hoạt động theo mô hình chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế với quy mô 60 lớp, mỗi khối 20 lớp. Trong mỗi khối có 4 lớp học chương trình tích hợp học thuật sâu các môn Toán, Vật lý, Hóa học (gọi là lớp tích hợp học thuật sâu).

Đề án đặt mục tiêu xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế của Thủ đô, có chất lượng giáo dục tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; giữ vai trò trung tâm học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở bậc trung học phổ thông; đào tạo học sinh có năng lực học thuật xuất sắc, phẩm chất tốt, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhà trường hướng tới hệ thống quản trị hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng cao, cơ sở vật chất đồng bộ, môi trường học tập thông minh và cơ chế bảo đảm chất lượng toàn diện. Đề án cũng đưa ra nhiều định hướng, giải pháp về chương trình giáo dục, đội ngũ giáo viên, quản trị nhà trường, chuyển đổi số... Mục tiêu đến năm 2035, nhà trường phấn đấu đạt đầy đủ các đặc điểm như: Chất lượng đầu ra đạt chuẩn quốc tế, được các nền giáo dục tiên tiến công nhận; môi trường học thuật đủ điều kiện tiếp nhận học sinh quốc tế học tập ổn định; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn cao, có năng lực giảng dạy theo chuẩn quốc tế; cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu...