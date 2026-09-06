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Hà Nội quy hoạch các làng xóm cũ khi thực hiện Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Chủ Nhật, 13:10, 06/09/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Về quy hoạch các cụm làng xóm cũ, báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho biết sẽ thực hiện theo nguyên tắc di dời, tái thiết làng xóm, trong đó bao gồm các làng không đảm bảo an toàn phòng, chống, thoát lũ; Phần diện tích các làng nằm trong phạm vi mở đường giao thông (trục đại lộ cảnh quan, nút giao thông…); Các làng xóm, khu dân cư nằm trong khu vực quy hoạch ‘phòng khách đô thị’ (phía ngoài đê Hữu sông Hồng, bên trong đường vành đai II, đoạn từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy); Các làng nằm trong các khu vực xây dựng các khu đô thị định cư, đô thị đa mục tiêu đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư.

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Nguyên tắc bảo tồn, giữ lại, cải tạo chỉnh trang các làng xóm lâu đời, trong đó bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa và địa điểm lưu niệm, sự kiện cách mạng kháng chiến (123 công trình di tích, bao gồm cả xếp hạng và chưa xếp hạng) gắn với cộng đồng dân cư.

Bảo tồn khu vực lõi (khu vực có các thành tố cấu thành các làng xóm gắn với quá trình hình thành và phát triển) của các làng nghề truyền thống, các làng có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể đã được công nhận, xếp hạng.

Giữ lại và cải tạo chỉnh trang khu vực lõi của các làng xóm lâu đời tại các khu vực ngoài phòng khách đô thị (ngoài vành đai II).

UBND thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện theo các nguyên tắc trên, việc quy hoạch các làng xóm cũ, các khu dân cư trong phạm vi dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cụ thể như sau:

2 cụm làng thuộc diện di dời theo quy định tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình bao gồm: Cụm làng Võng La - Hải Bối thuộc xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh: Thực hiện di dời một phần diện tích khu dân cư làng xóm nằm trong phạm vi không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lũ và khu vực nằm trong phạm vi xây dựng Trục đại lộ cảnh quan thuộc các thôn Võng La, Yên Hà, Hải Bối (tổng diện tích khoảng 27 ha). Làng Bắc Cầu thuộc phường Bồ Đề (khoảng 35,5 ha).

2 cụm làng thuộc diện tái thiết để phục vụ thực hiện mục tiêu quy hoạch kiến tạo khu vực ‘phòng khách đô thị" của Thủ đô là: Cụm làng Nhật Tân – Tứ Liên thuộc phường Hồng Hà (khoảng 96 ha); Cụm làng Thống Nhất (Hạ Trại, Trung Thôn) thuộc phường Long Biên (khoảng 12 ha).

8 cụm làng thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc: (không bao gồm diện tích khu vực nằm trong phạm vi di dời theo quy hoạch phòng chống lũ; khu vực GPMB để xây dựng 02 tuyến trục đại lộ cảnh quan, các nút giao thông): Văn Quán – Đông Cao - Tráng Việt thuộc xã Mê Linh; Cụm làng Ngọc Giang – Lực Canh - Văn Tinh thuộc xã Vĩnh Thanh, Đông Anh; Bát Tràng - Giang Cao - Kim Lan thuộc xã Bát Tràng (di dời 1 phần khoảng 4,5ha theo quy hoạch phòng chống lũ); Văn Đức thuộc xã Bát Tràng; Thúy Lĩnh thuộc phường Lĩnh Nam; Yên Mỹ thuộc xã Thanh Trì; Đại Lan thuộc xã Nam Phù; Cụm làng Tranh Khúc - Vạn Phúc thuộc xã Nam Phù.

Về giải pháp tổ chức không gian chung các làng xóm bảo tồn, giữ lại, cải tạo, chỉnh trang, UBND thành phố Hà Nội cho biết sẽ đảm bảo không làm tăng quy mô diện tích, dân số cơ học, có các giải pháp kiểm soát mật độ xây dựng và tầng cao công trình thấp (phục vụ cho bảo tồn không gian làng xã). Lựa chọn hình thức kiến trúc cảnh quan phù hợp với không gian làng xã, các di tích lịch sử, đảm bảo vùng bảo vệ di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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