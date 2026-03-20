Hà Nội khởi công đường Vành đai 2,5 (Khu đô thị mới Dịch Vọng- Nguyễn Trãi)

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi có chiều dài 2,26 km, tổng mức đầu tư trên 8.400 tỷ đồng, qua địa bàn các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy và Yên Hòa. Đây là công trình giao thông được xây dựng theo yêu cầu khẩn cấp của thành phố Hà Nội nhằm xử lý các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến đường và của thành phố Hà Nội nói chung.

Được biết, ba đoạn đường này có ý nghĩa rất lớn trong việc hoàn thiện tuyến đường vành đai 2,5. Đây là một trong những điểm nghẽn giao thông rất lớn của Thủ đô. Khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải vành đai 3 cũng như góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông thành phố.

Ba đoạn tuyến được triển khai gồm: Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (dài 0,71km, rộng 50m), Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng (dài 0,6km, rộng 40m) và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (dài gần 1 km, rộng 40m). Đây là 3 đoạn tuyến còn thiếu trên tuyến đường vành đai 2,5 kết nối từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam dài gần 20km.