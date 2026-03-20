中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội khởi công đường Vành đai 2,5 (Khu đô thị mới Dịch Vọng- Nguyễn Trãi)

Thứ Sáu, 11:05, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng; Nguỵ Như Kon Tum-Nguyễn Trãi.

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi có chiều dài 2,26 km, tổng mức đầu tư trên 8.400 tỷ đồng, qua địa bàn các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy và Yên Hòa. Đây là công trình giao thông được xây dựng theo yêu cầu khẩn cấp của thành phố Hà Nội nhằm xử lý các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến đường và của thành phố Hà Nội nói chung.

Được biết, ba đoạn đường này có ý nghĩa rất lớn trong việc hoàn thiện tuyến đường vành đai 2,5. Đây là một trong những điểm nghẽn giao thông rất lớn của Thủ đô. Khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải vành đai 3 cũng như góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông thành phố.

Ba đoạn tuyến được triển khai gồm: Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (dài 0,71km, rộng 50m), Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng (dài 0,6km, rộng 40m) và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (dài gần 1 km, rộng 40m). Đây là 3 đoạn tuyến còn thiếu trên tuyến đường vành đai 2,5 kết nối từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam dài gần 20km.

Hà Nội: Đường Tố Hữu nối đường 70 “đắp chiếu” gần 10 năm, dân khổ vì bụi, lầy lội

VOV.VN - Khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành vào năm 2020, nhưng đến nay tuyến đường nối phố Tố Hữu với đường 70 (đoạn qua phường Đại Mỗ) vẫn dang dở. Tình trạng thi công kéo dài nhiều năm khiến giao thông khó khăn, môi trường ô nhiễm, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Huy Nam/VOV1
Tag: dự án Vành đai 2.5 mới nhất tiến độ đường Vành đai 2.5 thông xe Vành đai 2.5 quy hoạch giao thông Hà Nội 2026 đường Dương Đình Nghệ - Trần Duy Hưng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI