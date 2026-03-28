Hà Nội: Rào chắn khắp nơi, giao thông chật vật

Thứ Bảy, 10:37, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, toàn Thành phố hiện có 35 dự án đang thi công, với 46 vị trí đang rào chắn, trải dài trên 60 tuyến đường, ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại.

Các chủ đầu tư có cam kết gì để sớm tháo dỡ rào chắn, trả lại mặt đường? Giải pháp nào đang được triển khai để giảm thiểu tác động?

Vừa chật vật rẽ từ đường chính xuống lối vòng tạm trên nhánh rẽ từ đường Cương Kiên sang Tố Hữu, anh Nguyễn Hoàng Hải, phường Hà Đông lắc đầu ngao ngán khi phải “vật lộn” với đoạn đường chưa đầy 200m nhưng mất nhiều thời gian mới đi qua được.

Đoạn ngã tư Tố Hữu (phường Đại Mỗ)

Con đường tạm lầy lội, mấp mô, lại đông đúc phương tiện. Hai bên là rào tôn cao khoảng 2 mét dựng kín, đất đá đổ thành từng ụ lớn sát mép đường khiến mặt đường bị thu hẹp đáng kể. Các phương tiện buộc phải dồn lại, nhích từng chút một trong cảnh bụi bặm, ngột ngạt.

Chỉ tay về phía đoạn đường phía trước, anh Hải chia sẻ: “Lúc trước tầm này cũng đã tắc rồi. Bây giờ có thêm bụi nữa thì vừa tắc, vừa nóng, vừa mờ. Bình thường em chỉ mất khoảng 2–3 phút, nhưng khi tắc, lại bị chặn nữa thì mất đến 15–20 phút mới đi được”.

Đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng đến cầu bộ hành phía trước Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (dài 317m), nhà thầu rào chắn di động, thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn dài 10m, rộng 4m. Bề rộng mặt đường còn lại khoảng 16-18m.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên tuyến đường Trần Phú, phường Hà Đông. Dọc từ khu vực ga Văn Quán đến ngã tư Cầu Trắng, cứ khoảng 100m lại xuất hiện một điểm rào tôn cao khoảng 2 mét, dài từ 5–8 mét. Máy móc, biển báo thi công dựng dày đặc khiến mặt đường bị thu hẹp liên tục, tạo thành những “nút thắt cổ chai” đứt quãng, gây cản trở giao thông.

Sống gần khu vực này, chị Bùi Hương Giang cho biết việc đi lại đã trở nên khó khăn hơn rõ rệt: “Sau khi có các rào chắn này thì đi lại rất khó khăn và thường xuyên bị ùn tắc. Bình thường đi qua đoạn này chỉ mất vài phút thôi, nhưng nhiều hôm phải mất 20, thậm chí 30 phút mới đi qua được”.

Các phương tiện chen chúc, di chuyển chậm chạp qua "lô cốt" trên đường Nguyễn Trãi.

Tại đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng đến cầu bộ hành trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (dài khoảng 317m), nhà thầu tổ chức rào chắn di động, thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn dài 10m, rộng 4m. Sau khi quây rào, phần mặt đường còn lại chỉ khoảng 16–18m, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp đáng kể.

Không chỉ riêng khu vực này, nhiều người dân cho biết tình trạng rào chắn thi công đang xuất hiện dày đặc trên toàn thành phố, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại hằng ngày.

“Người dân chúng tôi chỉ mong làm sao thi công nhanh, gọn, sớm trả lại mặt đường thông thoáng để đi lại đỡ vất vả”, một người dân chia sẻ.

Là tài xế thường xuyên di chuyển qua khu vực Kim Mã, một người cho biết: “Đoạn này gần như ngày nào tôi cũng đi. Giờ cao điểm buổi chiều rất áp lực, khách gọi liên tục nhưng xe thì bị kẹt ở các điểm rào chắn, có khi đứng im 10 đến 15 phút không nhích nổi”.

Trong khi đó, một sinh viên cũng cho hay việc di chuyển bị kéo dài đáng kể: “Bình thường đi từ trường về chỉ mất khoảng 20 phút, nhưng từ khi có rào chắn thì phải mất 35 đến 40 phút, nhất là giờ cao điểm gần như đứng im”.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện toàn Thành phố có có 35 dự án đang được cấp phép thi công, với 46 vị trí đang rào chắn, trải dài trên 60 tuyến đường. Đại diện một số chủ đầu tư dự án đều khẳng định, đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm tháo dỡ rào chắn, hoàn trả mặt đường để giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Đường Trần Phú (Phường Hà Đông).

Theo ông Võ Phương Nam, Phó phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, hiện đơn vị đang triển khai các dự án chống úng ngập cục bộ trên 5 tuyến phố, gồm: Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Giáp Nhất đến ngã ba Cự Lộc), Quang Trung - Tràng Thi, Lý Thường Kiệt và trục Lý Thái Tổ -  Phan Chu Trinh.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, các hạng mục đào đất, vận chuyển và lắp đặt cống được yêu cầu thực hiện vào ban đêm; ban ngày chủ yếu tiến hành san lấp và các công việc nội nghiệp nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Bên cạnh đó, các biện pháp đảm bảo an toàn và tổ chức giao thông cũng được tăng cường. Các nhà thầu được yêu cầu bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, phân luồng theo quy định, đồng thời cử lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông tại các điểm thi công.

Ông Võ Phương Nam cho biết: “Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo công tác thực hiện rào chắn đúng theo các thông báo phân luồng của Sở Xây dựng Hà Nội, đồng thời đảm bảo đầy đủ máy móc, vật tư, vật liệu, tăng tiến độ thi công, đảm bảo thời gian thi công của tất cả các tuyến hoàn thành trước 30/4”.

Rào chắn thi công dự án chống ống ngục cục bộ trên các tuyến phố Nguyễn Trãi, Quang Trung- Tràng Thi, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ- Phan Chu Trinh sẽ hoàn thành và tháo rào chắn trước 30/4

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Trương Quốc Bảo, Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng cấp thoát nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang triển khai một số dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, như hệ thống thu gom nước thải trên đường Trần Phú; hệ thống dẫn nước từ sông Hồng về sông Tô Lịch trên các tuyến Võ Chí Công, Hoàng Minh Thảo…

Trong quá trình thi công, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông được chú trọng. Đơn vị đã bố trí đầy đủ biển cảnh báo, đèn tín hiệu, đồng thời cử lực lượng phối hợp với CSGT tổ chức phân luồng từ xa nhằm hạn chế ùn tắc.

Ông Trương Quốc Bảo cho biết: “Theo tiến độ dự án ban đầu chúng tôi sẽ phải hoàn thành trong tháng 9, và kết thúc toàn bộ trong tháng 12, tuy nhiên theo chỉ đạo của Thành phố phải đẩy nhanh tiến độ và tập trung thi công để hoàn thành công trình, để xử lý công tác thoát nước vào mùa mưa năm nay, đồng thời sớm hoàn trả mặt bằng cho người dân, Thành phố đã chỉ đạo và hiện nay chúng tôi đang thực hiện các cam kết sẽ hoàn trả mặt bằng trước 30/6, sớm từ 3-6 tháng”.

Có những tuyến phố có hàng chục điểm rào chắn, khiến việc đi lại của người tham gia giao thông khá chật vật. Cam kết đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng sớm phải được hiện thực hóa bằng trách nhiệm và kỷ luật thi công. Chỉ khi những công trình hoàn thành đúng hạn, mặt bằng được hoàn trả, để tình trạng ùn tắc được giảm thiểu.

Đẩy nhanh tiến độ thi công trạm bơm hồ điều hòa giữa công viên Thống Nhất

VOV.VN - Hà Nội đang triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại nhiều khu vực nội đô, tập trung xử lý các điểm úng ngập kéo dài. Tại Công viên Thống Nhất, công trường xây dựng trạm bơm hồ Bảy Mẫu đang được thi công khẩn trương. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án chống ngập nội đô.

Quách Đồng-Thảo Vân-Quỳnh Nguyễn/VOV
Công an Hà Nội phạt nguội gần 400 địa điểm vi phạm trật tự đô thị trong một ngày
Công an Hà Nội phạt nguội gần 400 địa điểm vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 18/3 đã ghi nhận và xử lý 386 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình thức “phạt nguội” bằng hình ảnh.

Công an Hà Nội phạt nguội gần 400 địa điểm vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Công an Hà Nội phạt nguội gần 400 địa điểm vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 18/3 đã ghi nhận và xử lý 386 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình thức “phạt nguội” bằng hình ảnh.

Thần tốc thi công cầu Thượng Cát, Hà Nội để kịp vượt lũ sông Hồng
Thần tốc thi công cầu Thượng Cát, Hà Nội để kịp vượt lũ sông Hồng

VOV.VN - Những ngày giữa tháng 3, trên công trường dự án cầu Thượng Cát, không khí thi công diễn ra khẩn trương với những mũi hàn đỏ lửa, công nhân làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thành bệ trụ trước ngày 30/6 nhằm vượt lũ, tạo tiền đề để hợp long cầu dự kiến vào ngày 20/9.

Thần tốc thi công cầu Thượng Cát, Hà Nội để kịp vượt lũ sông Hồng

Thần tốc thi công cầu Thượng Cát, Hà Nội để kịp vượt lũ sông Hồng

VOV.VN - Những ngày giữa tháng 3, trên công trường dự án cầu Thượng Cát, không khí thi công diễn ra khẩn trương với những mũi hàn đỏ lửa, công nhân làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thành bệ trụ trước ngày 30/6 nhằm vượt lũ, tạo tiền đề để hợp long cầu dự kiến vào ngày 20/9.

Nhộn nhịp thi công các dự án hạ tầng phía Nam Hà Nội đầu năm Bính Ngọ
Nhộn nhịp thi công các dự án hạ tầng phía Nam Hà Nội đầu năm Bính Ngọ

VOV.VN - Những ngày này, tại khu vực phía Nam Thủ đô, nhiều công trình giao thông quan trọng đang được triển khai, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị và cải thiện điều kiện đi lại cho người dân.

Nhộn nhịp thi công các dự án hạ tầng phía Nam Hà Nội đầu năm Bính Ngọ

Nhộn nhịp thi công các dự án hạ tầng phía Nam Hà Nội đầu năm Bính Ngọ

VOV.VN - Những ngày này, tại khu vực phía Nam Thủ đô, nhiều công trình giao thông quan trọng đang được triển khai, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị và cải thiện điều kiện đi lại cho người dân.

