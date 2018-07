Hà Nội sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân đến nơi an toàn

Báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 18-22/7, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, đến 11h', ngày 30/7, mực nước sông Bùi trên mức báo động 3 là 50cm. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng đắp bao cát cả đoạn đê tả bùi 8km cao thêm 50cm.

Lực lượng quân đội khẩn trương đắp đê sông tả Bùi (Ảnh: Tiền phong)

Trong ngày 30/7, đã có hơn 1.600 hộ phải cắt điện để đảm bảo an toàn do ngập nước; đã sơ tán an toàn 4.021 người ở các xã Tốt Động, Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến và thị trấn Xuân Mai.

Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ, ngập úng đặc biệt là khu vực bị chia cắt, phải di dời đã được giảm thiểu về thiệt hại, được cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu khác…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các lực lượng liên quan phải thực hiện ngay các phương án, ứng trực đủ 24/24h, đặc biệt phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho dân.

Dự kiến, đêm 30 và đến ngày 31/7, nước lũ sẽ lên đỉnh điểm. Các lực lượng phải sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu nhất.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo huyện, ngay trong đêm 30/7 và sáng 31/7, phải cung cấp 5.000 bình nước uống và mỳ tôm cho các hộ gia đình.

Đặc biệt, trong trường hợp xấu nhất khi nước tiếp tục lên cao, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu chính quyền các địa phương sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân đến nơi an toàn./.

