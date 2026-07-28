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Hà Nội sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

Thứ Ba, 08:02, 28/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27/7/2026 về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Đại học công lập phù hợp với chủ trương chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục"; chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề.

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Hà Nội triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Đại học công lập

Đồng thời, đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường, lớp, tăng số phòng học, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và các nguồn lực đầu tư; gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, "giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy"; thực hiện mô hình một trường chính, có các phân hiệu; hợp nhất các đầu mối quản lý để hình thành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có quy mô lớn.

Theo đó, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kế thừa và phát huy kết quả đã triển khai; đúng với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện, cách làm bài bản, khoa học, thận trọng; phù hợp với Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Ưu tiên hình thức tái cấu trúc nâng cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động hoặc hợp nhất với cơ sở giáo dục khác (sáp nhập các trường trung cấp hoặc trường cao đẳng vào trường cao đẳng khác) có tính tương đồng hoặc bổ trợ về lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; sự thuận lợi về vị trí địa lý.

Các trường sau sắp xếp phải đáp ứng các điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ trường đặc thù là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội); tiếp tục thực hiện tự chủ chi thường xuyên trở lên; đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nguồn lực mạnh và quy mô tuyển sinh lớn.

Các trường khi thực hiện sáp nhập: giai đoạn trước mắt giữ nguyên về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, cơ chế tài chính, biên chế được giao, cán bộ hiện có… của các trường.

Đối với hệ thống trường Cao đẳng và Trung cấp công lập, Thành phố sẽ sắp xếp 19 cơ sở gồm 10 trường Cao đẳng và 9 trường Trung cấp thành 10 cơ sở, gồm 8 trường Cao đẳng và 2 trường Trung cấp. Trong đó, giữ nguyên 5 trường để tiếp tục tái cấu trúc (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội). Hai trường Trung cấp sẽ xây dựng đề án nâng cấp thành trường Cao đẳng đa ngành, đồng thời, Thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 14 trường còn lại.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), Thành phố sẽ sắp xếp 29 trung tâm GDNN - GDTX thành 14 trung tâm GDNN-GDTX. Sau khi Trung ương có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, điều kiện thành lập với loại hình trường trung học nghề sẽ chuyển đổi sang mô hình trường trung học nghề với 05 trung tâm GDNN-GDTX. Việc hợp nhất được thực hiện theo từng khu vực như nội đô, phía Bắc, phía Đông, phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc, phía Nam và khu vực sông Hồng.

Đối với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ nguyên đầu mối tổ chức, hướng tới mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô. Thành phố đã chủ trương đầu tư, phát triển trường Đại học Thủ đô Hà Nội với định hướng, chiến lược rõ ràng thông qua Đề án phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được UBND Thành phố ban hành, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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