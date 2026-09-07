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Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí đào tạo 100 tiến sĩ để giải các bài toán lớn của Thủ đô

Thứ Hai, 12:03, 07/09/2026
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VOV.VN - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn sơ bộ triển khai chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh học tập tại các cơ sở đào tạo trong nước, hướng tới giải quyết các bài toán lớn của Thành phố.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thông báo được ban hành nhằm giúp các cơ sở đào tạo, người hướng dẫn khoa học và nghiên cứu sinh chủ động chuẩn bị trước khi tiếp nhận hồ sơ chính thức, trên cơ sở Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố Hà Nội về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 14/7/2026 của UBND Thành phố.

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Ảnh minh họa

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, việc hướng dẫn sơ bộ nhằm giúp các cơ sở đào tạo, người hướng dẫn khoa học và nghiên cứu sinh chủ động chuẩn bị, định hướng nội dung nghiên cứu phù hợp với yêu cầu giải quyết các bài toán lớn của thành phố trước khi tiếp nhận hồ sơ chính thức.

Một số điều kiện cơ bản gồm: Là công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức và các điều kiện khác theo quy định; được cơ sở đào tạo công nhận là nghiên cứu sinh từ ngày Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND có hiệu lực (1/7/2026); theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và tương đương theo hình thức tập trung toàn thời gian tại cơ sở đào tạo trong nước; có chuyên ngành đào tạo và nội dung nghiên cứu của luận án trực tiếp hoặc có khả năng đóng góp thiết thực vào việc giải quyết bài toán lớn của Hà Nội.

Bên cạnh đó, cần xác định khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu phục vụ thành phố, cũng như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc đơn vị dự kiến phối hợp, tiếp nhận, thử nghiệm hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng khuyến khích các cơ sở đào tạo, người hướng dẫn và nghiên cứu sinh chủ động kết nối với các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu, qua đó tăng tính thực tiễn, khả năng kiểm chứng, đưa kết quả nghiên cứu vào sử dụng.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, để chủ động cho đợt tiếp nhận hồ sơ chính thức, nghiên cứu sinh và cơ sở đào tạo có thể chuẩn bị đơn đề nghị hỗ trợ; quyết định công nhận nghiên cứu sinh hoặc văn bản tương đương; thuyết minh nội dung nghiên cứu phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố; lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh, người hướng dẫn và các tài liệu liên quan khác nếu có.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến trong tháng 10/2026. Thời điểm bắt đầu, thời hạn tiếp nhận, phương thức nộp hồ sơ và các yêu cầu liên quan sẽ được thông báo chính thức, phù hợp với thời điểm Quyết định của UBND thành phố quy định quản lý hoạt động hỗ trợ nghiên cứu sinh có hiệu lực.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng lưu ý, việc rà soát, chuẩn bị trong giai đoạn này không thay thế quy trình tiếp nhận, đánh giá và xét chọn chính thức. Thông báo hướng dẫn sơ bộ cũng không phải là thông báo tiếp nhận hồ sơ và không làm phát sinh quyền được hưởng hỗ trợ.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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