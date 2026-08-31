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Chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian

Thứ Hai, 17:33, 31/08/2026
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VOV.VN - Nghị định số 334/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định các nội dung liên quan đến chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian.

Trong đó, Nghị định 334/2026/NĐ-CP quy định phạm vi, đối tượng và yêu cầu của chương trình; nguyên tắc thực hiện. 

chuong trinh trong diem quoc gia dao tao tien si toan thoi gian hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Phạm vi, đối tượng và yêu cầu của chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian

1. Chương trình áp dụng đối với nghiên cứu sinh trúng tuyển theo học chương trình đào tạo tiến sĩ ở trong nước thuộc các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên phục vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo các chương trình, đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; ưu tiên các nghiên cứu sinh được tuyển chọn theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước gắn với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên của quốc gia.

2. Cơ sở giáo dục đại học tạo điều kiện để nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, trợ giảng và các hoạt động học thuật khác trong suốt quá trình đào tạo; thực hiện ký thỏa thuận học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí với nghiên cứu sinh phù hợp với nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

3. Nghiên cứu sinh tham gia chương trình phải dành toàn bộ thời gian cho học tập, nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ học thuật theo yêu cầu của cơ sở đào tạo; chịu sự quản lý, đánh giá và giám sát của cơ sở đào tạo; không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian tham gia chương trình.

4. Hoạt động trợ giảng và các hoạt động học thuật khác của nghiên cứu sinh không được làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng đào tạo và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Nghiên cứu sinh là giảng viên đại học không đảm nhiệm quá 1/2 định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên đại học cơ hữu;

b) Nghiên cứu sinh không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có tổng thời gian trợ giảng không quá 300 giờ làm việc trong 01 năm.

5. Trường hợp nghiên cứu sinh tham gia chương trình là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ sở giáo dục đại học được quyền bảo lãnh để cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực và thẻ tạm trú có thời hạn tương ứng với toàn bộ thời gian của khóa đào tạo (từ 03 đến 05 năm). Nghiên cứu sinh nước ngoài được miễn giấy phép lao động khi tham gia hoạt động nghiên cứu, thực hành, trợ giảng tại cơ sở giáo dục và doanh nghiệp đối tác trong khuôn khổ chương trình đào tạo tiến sĩ. 

Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ nghiên cứu sinh chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian

Nghị định quy định, nghiên cứu sinh tham gia chương trình được hưởng học bổng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. Trường hợp nghiên cứu sinh được tuyển chọn trực tiếp theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thuộc lĩnh vực ưu tiên phục vụ yêu cầu phát triển đất nước thì được xem xét hỗ trợ kinh phí nghiên cứu theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc hỗ trợ được thực hiện trực tiếp đối với nghiên cứu sinh, gắn với tiến độ học tập, nghiên cứu và kết quả đào tạo; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả và không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

PV/VOV.VN
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