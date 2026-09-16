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Quy hoạch sông Hồng: Lắng nghe để tạo đồng thuận

Thứ Tư, 07:00, 16/09/2026
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VOV.VN - Với quy mô lớn và phạm vi tác động rộng, Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Thủ đô.

Không chỉ là một đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng còn liên quan trực tiếp đến không gian sống, sinh kế và kỳ vọng phát triển của những hộ nằm trong vùng ảnh hưởng. Từ những băn khoăn về sử dụng đất, giao thông, bảo tồn di tích đến các vấn đề liên quan đời sống dân sinh, hàng loạt ý kiến của người dân đã và đang được ghi nhận trong quá trình lấy ý kiến đối với Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai trong thực tế.

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Một góc sông Hồng

Việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ một dự án giao thông mà nhằm tổ chức, sắp xếp lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, tăng cường kết nối hai bờ sông, đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống lũ là nguyên tắc xuyên suốt. Trong đó, sông Hồng được xác định là một trong những trục tăng trưởng, cực phát triển không gian cảnh quan đa chức năng, trung tâm dịch vụ thương mại và động lực phát triển lớn của Thủ đô.

Đại lộ cảnh quan sông Hồng được định hướng là trục chủ đạo không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị; không gian văn hóa, sáng tạo, khoa học và công nghệ. Không gian hai bên sông Hồng được định hướng trở thành không gian tiêu biểu cho hình ảnh Hà Nội văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hướng tới trở thành biểu tượng mới của Thủ đô; kết nối với các tỉnh, thành phố dọc sông Hồng và các khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng, trở thành vùng cảnh quan liên kết phía Bắc Thủ đô.

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho rằng: "Mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 là cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Việc điều chỉnh không chỉ phục vụ một dự án giao thông mà nhằm tổ chức, sắp xếp lại không gian, đồng thời phát triển đô thị an toàn, hệ thống phân lũ, giao thông, công viên xanh và hạ tầng kỹ thuật. Đồ án được xây dựng trên 6 nhóm giá trị xuyên suốt, gồm: An toàn phòng, chống lũ; sinh thái; hạ tầng; chuyển đổi chức năng; phát triển kinh tế, văn hóa và văn minh đô thị".

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Người dân các phường, xã rất quan tâm đến việc Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Trước những mục tiêu đề ra, việc tổ chức lại không gian sông Hồng là yêu cầu được đặt ra nhằm hướng tới hình thành một không gian mới, tạo nguồn lực và động lực cho Thủ đô phát triển trong thời gian tới. Do đó, từ ngày 7/9 vừa qua, Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỉ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỉ lệ 1/500. Nội dung này hiện đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân các phường, xã trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch, cũng như cộng đồng dân cư trên toàn Thành phố.

Đến nhà văn hóa thôn xem bản đồ quy hoạch, với sự hướng dẫn của cán bộ địa phương, ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Hạ Đông Dư, xã Bát Tràng đã xác định được trong hơn 1.150 m² đất gia đình đang sinh sống, có gần 1.000 m2 nằm trong phạm vi dự kiến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Điều ông Sơn quan tâm lúc này là nếu phải di chuyển, chính sách bồi thường, tái định cư sẽ được thực hiện thế nào để gia đình vẫn có thể ổn định cuộc sống ngay tại địa phương: “Chủ trương thực hiện Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đem lại cảnh quan đẹp, lợi ích cho toàn thể xã hội. Tuy nhiên, tôi muốn đề xuất phương án đền bù của Nhà nước sát với thực tế địa phương; sau này nếu có tái định cư thì cũng cho chúng tôi tái định cư ở phần đất của địa phương để thuận tiện cho cuộc sống”.

Bát Tràng có khoảng 1.200 ha nằm trong phạm vi Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Trục đại lộ cảnh quan dự kiến đi qua địa bàn khoảng 3,4 km. Vì vậy, bên cạnh kỳ vọng về hạ tầng và diện mạo mới, người dân cũng quan tâm việc bảo tồn làng nghề, di tích và không gian sinh sống hiện hữu. Nhiều người dân đang kỳ vọng là quy hoạch mới sẽ mở thêm không gian phát triển nhưng vẫn làm nổi bật giá trị của một làng nghề truyền thống. Ông Phan Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Bát Tràng cho biết, hồ sơ quy hoạch vẫn đang được trưng bày để người dân tiếp cận.

Các cán bộ chuyên môn được bố trí tại đây để hướng dẫn xem bản đồ, giải thích các nội dung và ghi nhận từng kiến nghị của nhân dân: “Chúng tôi đã cử cả bộ phận chuyên môn túc trực ở đây là 24/24H để, cung cấp thông tin cho người dân về đồ án. Khi mà đã giải thích người dân đã hiểu được tổng thể rồi thì người dân sẽ có ý kiến, ngoài ra chúng tôi sẽ có sổ ghi chép mà trong cái sổ ghi chép gần như thể ý kiến đầy đủ ý kiến của người dân góp ý để phản ánh lên cơ quan cấp trên”.

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Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Không chỉ tại Bát Tràng, trong quá trình lấy ý kiến, các vấn đề về đất đai, tái định cư, bảo tồn làng xóm, di tích, nghĩa trang và hướng tuyến giao thông cũng được người dân tại nhiều địa phương quan tâm.

Mới đây, tại hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của Thành phố về Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỉ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án, vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỉ lệ 1/500, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, Thành phố vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến dân cư và đề nghị chính quyền các địa phương sẽ tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo, theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Theo quy định, việc lấy ý kiến trong vòng 20 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 26/9. Tuy nhiên, sau ngày 26/9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, Sở sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có.

Việc lấy ý kiến được thực hiện trên quy mô 126 xã, phường, trong đó, tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là 16 phường, xã trong phạm vi phân khu gần và 8 phường xã ở khu vực lân cận. Về nội dung giải pháp quy hoạch, các vấn đề liên quan cơ chế chính sách, các vấn đề về tái định cư, Sở sẽ tổng hợp giải quyết và trả lời đầy đủ nhất gửi các địa phương để trao đổi, làm rõ các nội dung người dân quan tâm. Về vấn đề tái định cư, ông Đào Minh Tâm cho biết, Thành phố đã chấp thuận về mặt chủ trương đối với 8 quỹ đất tại 9 phường, xã lân cận khu vực dự án.

Ông Đào Minh Tâm cũng cho biết: "Hiện nay Thành phố đã chấp thuận mặt chủ trương với 8 quỹ đất, ở 9 phường, xã lân cận trong khu vực của dự án đô thị sông Hồng. Sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với cả các địa phương để mà xác định rõ về ranh giới quy mô, xác định rõ về các giải pháp quy hoạch, đặc biệt là cho lập quy hoạch chi tiết ngay các khu vực dự kiến bố trí tái định cư trên các địa bàn 9 phường xã này. Từ đó để làm cơ sở cho việc nhà đầu tư xây dựng cũng như làm cơ sở cho cái việc bố trí tái định cư cho các cho các khu vực trong ranh giới dự án nghiên cứu".

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Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là một định hướng lớn, tác động đến không gian phát triển của Thủ đô cũng như đời sống của người dân trong khu vực. Vì vậy, cùng với việc cụ thể hóa các mục tiêu về không gian xanh, hạ tầng, giao thông và phát triển đô thị, việc lắng nghe và giải quyết thấu đáo những vấn đề người dân quan tâm, nhất là đất đai, bồi thường, tái định cư và bảo tồn các giá trị hiện hữu, sẽ là yếu tố quan trọng để quy hoạch đi vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thúy Hằng/VOV1
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