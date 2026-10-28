Hà Nội sẽ xây trụ sở UBND thành phố trị giá 3.518 tỷ đồng, hoàn thành tái thiết hồ Gươm vào năm 2029

Dự án gồm 3 thành phần, trong đó, dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, với quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82ha, diện tích sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 9.924 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, UBND phường Hoàn Kiếm được đề xuất làm chủ đầu tư.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, với tổng mức đầu tư sơ bộ 22.229 tỷ đồng

Dự án thành phần 2 xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm. Công trình dự kiến có 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608m², tổng mức đầu tư sơ bộ 4.611 tỷ đồng, do nhà đầu tư huy động vốn thực hiện.

Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng công trình, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư sơ bộ 7.694 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm xây mới khu vực trụ sở UBND Thành phố, kinh phí dự kiến 3.518 tỷ đồng; cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND Thành phố, khoảng 268 tỷ đồng; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm, khoảng 3.908 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là hình thành không gian quảng trường lớn, kết nối hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực lân cận; mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại giao thông và không gian ngầm, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Làm rõ phương án thanh toán hợp đồng

Một trong những nội dung được Ban Đô thị HĐND Thành phố lưu ý là phương án sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3.

Ban Đô thị đề nghị UBND Thành phố làm rõ sự chênh lệch về số lượng, diện tích và giá trị các khu đất dự kiến thanh toán; xác định cơ sở pháp lý, quy hoạch của từng khu đất, đồng thời làm rõ việc tính toán giá trị các ô đất tại Tràng Tiền và hai bên Bưu điện trong tổng mức đầu tư hoặc giá trị thanh toán hợp đồng BT.

Bên cạnh đó, cần rà soát khả năng chồng lấn với các dự án đầu tư công đã được phê duyệt hoặc các tuyến, nhà ga đường sắt đô thị dự kiến triển khai tại một số khu đất đối ứng.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu đề nghị rà soát chính xác các chỉ tiêu quy hoạch, tính toán phương án dự phòng rủi ro khi thị trường bất động sản biến động. Việc sử dụng quỹ đất thanh toán hợp đồng BT phải bảo đảm nguyên tắc ngang giá, không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đại biểu đề nghị xác định rõ ranh giới giữa không gian ngầm công cộng, gồm giao thông, lối đi bộ, bãi đỗ xe do Nhà nước đầu tư, với không gian thương mại, dịch vụ do doanh nghiệp vận hành. Việc xác định tiền thuê đất ngầm cần chặt chẽ, tính đúng, tính đủ, tránh thất thoát ngân sách.

Đề nghị rà soát quy mô trụ sở UBND Thành phố trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy; xem xét chiều cao các công trình thương mại quanh hồ để bảo đảm hài hòa cảnh quan, tránh đầu tư vượt nhu cầu, gây lãng phí.

Đối với công trình ngầm tiếp giáp di tích, đại biểu đề nghị khảo sát kỹ điều kiện địa chất, thủy văn và các yếu tố khảo cổ; ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) để kiểm soát rủi ro ngay từ khâu thiết kế. Đồng thời, cần thực hiện đầy đủ đánh giá tác động môi trường, quan trắc tự động mực nước ngầm và chất lượng nước hồ, công khai kết quả để người dân giám sát; nghiên cứu thành lập hội đồng tư vấn khoa học độc lập đồng hành trong quá trình thiết kế, thi công.

Đại biểu cũng lưu ý yêu cầu kết nối đồng bộ tầng hầm thương mại, giao thông ngầm với đường sắt đô thị, bãi đỗ xe ngầm và công trình nổi; bảo đảm các tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và an ninh đô thị.

Yêu cầu bảo đảm quyền lợi người dân

Ngoài các vấn đề về quy hoạch, nguồn vốn và bảo tồn di sản, Ban Đô thị đề nghị kiểm soát chặt chẽ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm cư; bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ chính sách hiện hành và quyền lợi chính đáng của người dân. Phương án tái định cư cần bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện nay.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ cơ chế quản lý, khai thác, vận hành các tài sản công hình thành sau đầu tư; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và phương án bảo đảm ổn định đời sống cán bộ, người lao động thuộc các đơn vị chịu ảnh hưởng.

Giải trình tại hội trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết tổng mức đầu tư sơ bộ sẽ tiếp tục được chuẩn xác, cụ thể hóa sau khi lập quy hoạch chi tiết. Phương án thanh toán phải tuân thủ pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP và các nghị định liên quan của Chính phủ.

Đối với các kiến nghị về địa chất, khảo cổ, ông Dương Đức Tuấn thống nhất với các đề xuất, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt các khu vực di tích, trong đó có mặt nước hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn.

Lãnh đạo UBND Thành phố cũng khẳng định việc phát triển không gian ngầm phải đồng bộ với tái thiết không gian nổi; xác định rõ ranh giới giữa phần giao thông, công cộng và phần thương mại, dịch vụ, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, việc xây dựng chủ trương đầu tư dự án được triển khai trên cơ sở nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000.

Ông Tuấn cho biết thêm, quy mô nghiên cứu quy hoạch 66,82 ha, quy mô sử dụng đất 30,82 ha (không bao gồm một số ô đất thực hiện theo dự án riêng). Theo lãnh đạo UBND thành phố, quy mô đầu tư và sơ bộ tổng mức đầu tư nêu trong chủ trương đầu tư mới là tính toán ban đầu. Các nội dung này còn phụ thuộc vào quy hoạch chi tiết và từng hạng mục, dự án thành phần trong tổng thể dự án.

Về cơ chế tài chính, ông Tuấn cho biết việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và quy đổi thành kinh phí sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đất đai và các nghị định của Chính phủ.