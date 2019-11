Hà Nội sẽ xử phạt người sản xuất và đốt than tổ ong

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệụ trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố.

Than tổ ong nhiên liệu rẻ đối với nhiều người dân Hà Nội.

Chỉ thị nêu: Trong nhiều năm qua, việc sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt hàng ngày của một bộ phận nhân dân và các hộ kinh doanh dịch vụ đã tạo ra chất thải, khí thải gây ra những tác động xấu đến môi trường không khí do phát sinh bụi mịn PM2,5, khí CO, CO2, SO2 tác hại trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng và cộng đồng dân cư, không đảm bảo an toàn về PCCC.



Theo Chỉ thị, thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố đến nay mới giảm được khoảng 30% số lượng bếp than tổ ong đang sử dụng so với năm 2017. Ngoài việc do giá thành rẻ, do thói quen của người sử dụng thì nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân về tác hại của than tổ ong đối với sức khỏe và môi trường còn hạn chế, công tác tuyên truyền của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội tại các địa phương còn hạn chế.

Trong khi đó, theo kết quả quan trắc môi trường không khí, các chỉ tiêu về bụi mịn PM2.5, khí CO, CO2, SO2 có thời điểm mức báo động gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, hàng ngày có hàng trăm tấn xỉ than tổ ong thải ra ảnh hưởng đến công tác thu gom, xử lý rác thải của Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu, thực hiện các biện pháp quyết liệt để thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than và bếp than tổ ong làm nhiên liệu; Tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân, hộ gia đình… thấy rõ tác hại việc sử sungj bếp than tổ ong; Xây dựng kế hoạch, trong đó xác định cụ thể lộ trình, giải pháp quản lý, quy định và chế tài xử lý, chính sách hỗ trợ (hộ nghèo) để đảm bảo đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn thành phố không còn sử than tổ ong.

Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã... trong việc thực hiện. Giao Công an Thành phố Hà Nội: Chỉ đạo Phòng Cảnh sát môi trường, Trường CA quận, huyện, thị xã, Trưởng CA phường xã, thị trấn kiểm tra, giám sát, phát hiện xử phạt vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh sử dụng đốt than tổ ong sau ngày 1/1/2021 gây ô nhiễm môi trường theo thẩm quyền, quy định pháp luật./.