Hà Nội sớm xem xét việc cấp phép cho ban nhạc BlackPink biểu diễn ở Mỹ Đình

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể Thao Hà Nội thông tin sáng 27/6, Sở nhận được hồ sơ xin cấp phép một cửa của ban nhạc Hàn Quốc Black Pink. Đây là ban nhạc K-pop nổi tiếng của Hàn Quốc lưu diễn rất nhiều nơi có mong muốn biểu diễn ở Hà Nội. ”Thực tế Hà Nội chỉ là địa điểm đón ban nhạc này. Chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa đã kiểm tra các thủ tục hành chính thấy đều đầy đủ hợp lệ. Sở cũng có văn bản xin ý kiến Phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách ngành”, bà Phạm Thị Mỹ Hoa nói.

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể Thao Hà Nội thông tin về hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của ban nhạc Black Pink (Hàn Quốc).

Đơn vị có văn bản cam kết về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, cứu nạn… xin ý kiến phó chủ tịch thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan y tế, công an. Địa điểm nơi diễn ra sự kiện tại sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm thời gian vào ngày 29 và 30/7 tới đây. Sở cũng chủ động ký văn bản đến các địa phương xin đảm bảo an ninh trật tự.

Bà Hoa cho biết, sau khi kiểm tra, nội dung các bài hát của nhóm nhạc này đều là những bài hát đã được phổ biến rộng rãi, không vi phạm Nghị định 144 của Chính phủ Việt Nam về công tác biểu diễn nghệ thuật.

Liên quan đến nội dung này, tại cuộc họp báo chiều nay, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng - người phát ngôn của UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố sẽ có văn bản liên quan đến vấn đề này trong hôm nay hoặc ngày mai (1/7).