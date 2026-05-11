  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án "Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng"

Thứ Hai, 12:27, 11/05/2026
VOV.VN - Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng. Dự án gồm hai tuyến đại lộ ven sông, hệ thống công viên, kè chỉnh trị sông và các khu đô thị định cư trải dài qua 16 xã, phường.

HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 736.963 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 – 2038.

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ chỉ đi qua 16 xã, phường

Theo nghị quyết, UBND thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án. Liên danh đề xuất đầu tư gồm Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

Dự án được định hướng xây dựng trục đại lộ cảnh quan dọc hai bên sông Hồng nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển không gian đô thị ven sông, hình thành hệ thống công viên cảnh quan quy mô lớn, đồng thời nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô theo định hướng quy hoạch dài hạn.

Phạm vi triển khai trải rộng trên địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. 

Với chủ trương mới thông qua, dự án trên chỉ đi qua 16 xã, phường thay vì 19 xã, phường như chủ trương được thông qua vào tháng 12/2025. Phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng (Hà Nội) sẽ không còn nằm trong phạm vi dự án đi qua.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỉ đồng, giảm khoảng 118.000 tỉ so với 855.000 tỉ đồng tại chủ trương cũ.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, bao gồm các cấu phần chính như tuyến đại lộ cảnh quan, công viên vui chơi giải trí, khu phát triển đô thị, đất mặt nước và hạ tầng kỹ thuật.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp

Dự án được chia thành 5 nhóm với 18 dự án thành phần.

Nhóm 1 Dự án giao thông đáng chú ý là hai tuyến Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài khoảng 45,35 km và Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35 km.

Nhóm 2: Dự án công viên gồm 11 dự án Công viên Tráng Việt: khoảng 1.113,8 ha. Công viên Tàm Xá: khoảng 397,5 ha. Công viên Ngọc Thụy: khoảng 105,1 ha. Công viên Long Biên – Cự Khối: khoảng 472 ha. Công viên Xuân Quan – Phụng Công: khoảng 168,6 ha. Công viên xã Ô Diên: khoảng 166,1 ha. Công viên Liên Mạc – Thượng Cát – Phú Thượng: khoảng 154,2 ha. Công viên công cộng Phú Thượng: khoảng 20 ha. Công viên phường Hồng Hà: khoảng 383,4 ha. Công viên phường Lĩnh Nam: khoảng 141,8 ha. Công viên Lĩnh Nam – Thanh Trì – Nam Phù – Hồng Vân: khoảng 390,9 ha.

Nhóm 3: Kè và chỉnh trị sông bờ Tả sông Hồng: Chiều dài khoảng 33,9 km; Chỉnh trị khu vực Xuân Quan – Phụng Công khoảng 77 ha.Kè và chỉnh trị bờ Hữu sông Hồng, dài khoảng 30,8 km; Chỉnh trị khu vực Nhật Tân – Tứ Liên khoảng 92 ha.

Nhóm 4: Khu đô thị định cư và tái thiết.

Khu đô thị định cư Long Biên khoảng 201 ha. Khu đô thị định cư Lĩnh Nam khoảng 98 ha.Khu tái thiết làng nghề Bát Tràng khoảng 120 ha.

Nhóm 5: Giải phóng mặt bằng, các dự án giải phóng mặt bằng độc lập sẽ được phân kỳ theo tiến độ triển khai từng dự án thành phần.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 – 2030 sẽ ưu tiên triển khai các hạng mục hạ tầng chính như đại lộ hai bên sông, hệ thống kè chỉnh trị sông, một số công viên trọng điểm và khu đô thị định cư. Các hạng mục còn lại sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn 2030 – 2038.

Dự án được đề xuất triển khai theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất. Quỹ đất đối ứng dự kiến khoảng 2.655,8 ha nằm trong phạm vi dự án và các quỹ đất khác do thành phố rà soát, bố trí.

HĐND thành phố Hà Nội đồng thời giao UBND thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết và hoàn thiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.

Đ.Hưng/VOV.VN
Tin liên quan

Hiện trạng khu đất 20ha xây công viên đầu tiên tại Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

VOV.VN - Công viên công cộng phường Phú Thượng với quy mô gần 20ha là dự án đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đang trong quá trình thu hồi giải phóng mặt bằng.

Hà Nội áp dụng hệ số đền bù gấp 2 lần bảng giá đất cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

VOV.VN - Hà Nội áp dụng hệ số đền bù gấp 2 lần bảng giá đất cho siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân tại 19 xã, phường trong diện giải phóng mặt bằng.

Hà Nội đề xuất dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô 855.000 tỷ đồng

VOV.VN - Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng – công trình hạ tầng chiến lược có quy mô khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông Hồng, hiện thực hóa mục tiêu “Kỳ tích sông Hồng” giai đoạn 2026–2030.

