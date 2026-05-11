Những thay đổi cơ bản trong dự án "Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng"

Đáng chú ý, so với Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ban hành ngày 14/12/2025, dự án đã có sự điều chỉnh, trong đó liên danh gồm 6 nhà đầu tư ban đầu (gồm Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh (đại diện Liên danh); Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ; Công ty cổ 2 phần Tập đoàn Mik Group Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát) nay còn lại 3 nhà đầu tư (Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh; Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát).

Về quy mô đầu tư cũng có sự điều chỉnh, theo đó từ quy mô sử dụng đất từ khoảng 11.000 ha (theo Nghị quyết 498) nay tăng lên khoảng 11.418 ha; 4 dự án thành phần lớn nay được điều chỉnh thành 5 nhóm dự án lớn; dự án thành phần 3 đầu tư 45km metro ngầm nay tạm thời chưa thực hiện.

Về sơ bộ tổng mức đầu tư theo Nghị quyết 498 là khoảng 855.000 tỷ đồng nay cũng có sự điều chỉnh còn khoảng 736.963 tỷ đồng; Tiến độ thực hiện dự án ban đầu là từ 2026 - 2030 cũng được điều chỉnh lại thành 2 giai đoạn là từ 2026 - 2030 và từ 2030 - 2038.

Quỹ đất đối ứng (BT) theo kế hoạch ban đầu là khoảng 2.100 ha trong phạm vi dự án cũng được điều chỉnh lên khoảng 2.655,8 ha ngoài phạm vi dự án.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phạm vi thực hiện dự án theo Nghị quyết số 498/NQ-HĐND nằm trên khu vực dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của thành phố Hà Nội. Trong đó: phía Hữu Hồng đi qua 12 xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân; phía Tả Hồng đi qua 7 xã, phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Đến nay, dự án được điều chỉnh quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha trên địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng (giảm 3 xã, phường).

Theo Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 10/5/2026 của UBND thành phố Hà Nội, dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô, thực hiện việc tái cấu trúc đô thị khu vực sông Hồng, được xác định là một trong các nhiệm vụ quan trọng có tính chất tiêu biểu, tầm ảnh hưởng lớn đối với việc xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; cơ bản đã được nghiên cứu cập nhật đồng bộ trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Việc đầu tư Dự án với tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng, triển khai đầu tư trên quy mô khoảng 11.418 ha sẽ góp phần giảm gánh nặng ngân sách Thành phố, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư; góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế “hai con số” của Thành phố...

Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, dự án được phân chia thành các dự án thành phần để có thể sớm triển khai đầu tư theo quy hoạch; thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/NQ-QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; trong đó thiết lập các dự án thành phần giải phóng mặt bằng độc lập để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch làm cơ sở để triển khai đầu tư. Phạm vi và tiến độ triển khai dự án thành phần độc lập sẽ được phân kỳ đầu tư để phù hợp với phạm vi và tiến độ triển khai các dự án thành phần; UBND các xã, phường có trách nhiệm thiết lập và tổ chức thực hiện các dự án này trên địa bàn được phân công quản lý; nhà đầu tư có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng và sẽ được thanh toán, hoàn trả theo cơ chế đầu tư của Dự án tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Việc chưa thực hiện đầu tư tuyến metro theo định hướng tại Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ngày 14/12/2025 của HĐND Thành phố để có thêm thời gian củng cố các nội dung nghiên cứu đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống đường sắt đô thị Thành phố, phù hợp với đặc điểm, đặc thù của khu vực Dự án (có vị trí dọc theo hai bên sông Hồng), cũng như đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện...

Về quỹ đất thanh toán được dự kiến bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi Dự án tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 2.655,8 ha và quỹ đất nằm ngoài phạm vi Dự án (thay đổi so với Nghị quyết 498) để đảm bảo cân đối đủ giá trị đầu tư của Dự án; dự kiến sẽ bố trí tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn Thành phố.

Quỹ đất dự kiến thanh toán sẽ được chuẩn hóa khi xác định cụ thể tổng mức đầu tư của Dự án và xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích quỹ đất để đảm bảo phù hợp với tổng mức đầu tư Dự án và tuân thủ các quy định hiện hành. Nội dung này sẽ thực hiện khi thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Quy mô quỹ đất thanh toán chính thức được xác định khi ký Hợp đồng BT.