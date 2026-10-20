Hà Nội triển khai 10 mô hình xây dựng người Thủ đô thanh lịch, văn minh

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, sáng 21/10 tới đây, tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ diễn ra Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các xã, phường, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng về phát triển văn hóa, xây dựng con người, đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của thành phố, nhiều chuẩn mực văn hóa đã từng bước đi vào đời sống, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng. Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tạo chuyển biến thực chất và bền vững, Hà Nội xác định việc xây dựng người Thủ đô thanh lịch, văn minh cần được cụ thể hóa bằng những mô hình thiết thực, có tiêu chí đánh giá rõ ràng, lấy giá trị cốt lõi “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” làm trung tâm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Quang Thái/Hà Nội Mới

Triển khai 10 mô hình "văn minh thực hành"

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai 10 mô hình được xác định là những “không gian thực hành”, nhằm đưa các chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh vào từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng.

Cụ thể, 10 mô hình gồm: Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa - Dòng họ văn minh - Khu dân cư nghĩa tình.

Cùng với đó là các mô hình: Di tích, lễ hội văn minh - an toàn - hiện đại; Thư viện mở - không gian đọc thanh lịch; Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; Chợ văn minh - tiểu thương thân thiện; Công dân xanh - hội nhập - thanh lịch, văn minh.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc triển khai đồng bộ các mô hình hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó mỗi người dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người thụ hưởng những giá trị của nếp sống văn minh.

Đáng chú ý, các mô hình không chỉ tập trung vào không gian công cộng, công sở, trường học mà còn mở rộng tới môi trường mạng, hoạt động thương mại, các thiết chế văn hóa và đời sống gia đình. Qua đó, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được gắn với những hành vi ứng xử cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày.

126 xã, phường đăng ký triển khai các mô hình

Điểm mới trong việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2026 là thành phố sẽ lượng hóa kết quả thông qua bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể đối với từng mô hình, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, vận động.

Theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, mỗi xã, phường lựa chọn từ 1 đến 3 mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức triển khai.

Các địa phương, đơn vị thực hiện tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, làm căn cứ lựa chọn, biểu dương những mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại Hội nghị tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Đến nay, 126/126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội, cùng các cơ quan cấp thành phố, đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp với thực tiễn. Kết quả này cho thấy sự hưởng ứng rộng khắp của các địa phương, đơn vị trong việc triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Để tổ chức thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn liên quan, trong đó có Kế hoạch số 482/KH-SVHTT ngày 2/6/2026, Hướng dẫn số 682/HD-SVHTT ngày 12/8/2026 về bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm các mô hình và Kế hoạch số 119/KH-SVHTTDL ngày 21/9/2026 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Trong khuôn khổ hội nghị ngày 21/10, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Nét đẹp từ những điều bình dị”, trình chiếu video giới thiệu 10 mô hình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát biểu hưởng ứng của đại diện các địa phương và nghi thức phát động thực hiện Quy tắc ứng xử.

Đặc biệt, hội nghị sẽ phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” với hình thức dự thi bằng video ngắn. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích lan tỏa những hành vi ứng xử đẹp, những việc làm tích cực trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh đó, không gian trưng bày, trải nghiệm và chụp ảnh tương tác với bộ nhận diện truyền thông cũng được tổ chức, góp phần tăng cường sự tham gia, hưởng ứng của cộng đồng.

Việc triển khai 10 mô hình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được kỳ vọng sẽ góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội, xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện, đồng thời tạo nền tảng văn hóa cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.