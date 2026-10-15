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Hà Nội vinh danh những tác phẩm báo chí tiêu biểu về phát triển văn hóa

Thứ Năm, 11:40, 15/10/2026
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VOV.VN - Hà Nội vinh danh 34 tác phẩm báo chí xuất sắc cùng 2 tập thể tiêu biểu tại Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026. Qua 9 lần tổ chức, mùa giải năm nay gợi mở nhiều giải pháp đột phá, biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh phát triển Thủ đô

Sáng 15/10/2026, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thành ủy Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc huy động sức mạnh truyền thông nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong thời kỳ đổi mới.

Qua 9 mùa giải tổ chức, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tiếp tục khẳng định uy tín chuyên môn, trở thành sân chơi nghiệp vụ quan trọng của đội ngũ người làm báo trên toàn quốc. Năm nay, Ban Tổ chức nhận được 244 tác phẩm dự thi đến từ 40 cơ quan báo chí Trung ương, các bộ, ngành và địa phương, bao gồm 37 tác phẩm báo in, 139 tác phẩm báo điện tử và 68 tác phẩm phát thanh - truyền hình. Đáng chú ý, số lượng ảnh báo chí đạt 21 tác phẩm, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của các nhiếp ảnh gia và phóng viên đối với đời sống văn hóa Thủ đô.

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Giải đặc biệt được trao cho nhóm tác giả thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Quy trình chấm giải được thực hiện chặt chẽ qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo nhằm bảo đảm tính khách quan, công tâm. Từ 80 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo, Hội đồng chấm giải đã thống nhất lựa chọn 34 tác phẩm xuất sắc nhất để trao thưởng, gồm 1 Giải Đặc biệt, 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải Khuyến khích, cùng 2 tập thể cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc.

Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam có 3 tác phẩm đoạt giải B, C và Khuyến khích.

Các tác phẩm dự thi năm nay bám sát các nghị quyết, chương trình của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa và con người Thủ đô. Nội dung báo chí thể hiện sự đầu tư công phu, kết nối hài hòa giữa chiều sâu lịch sử văn hóa Thăng Long với những vấn đề thời sự đặt ra trong quản trị đô thị, phát triển công nghiệp văn hóa, kiến tạo không gian công cộng và bảo tồn di sản. Nhiều tác phẩm nổi bật như Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh, Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai, hay Để ẩm thực trở thành “đại sứ văn hóa” Thủ đô đã khai thác hiệu quả công nghệ đa phương tiện, dữ liệu hiện đại, mang lại góc nhìn đa chiều và sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

ha noi vinh danh nhung tac pham bao chi tieu bieu ve phat trien van hoa hinh anh 2
Đài Tiếng nói Việt Nam giành 1 Giải B, 1 Giải C và 1 Giải khuyến khích.

Bên cạnh giá trị tôn vinh, kết quả của mùa giải lần thứ IX là điểm tựa thực tiễn quan trọng để Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kế thừa, chuẩn bị cho công tác tổ chức Giải báo chí chung của Thành phố từ năm 2027. Thông qua giải thưởng, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, biến các chủ trương thành nhận thức và hành động xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Thư Vũ/VOV.VN
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