Thứ Sáu, 20:07, 22/05/2026

Hà Nội triển khai thu phí điện tử không dừng tại toàn bộ bãi đỗ xe từ 1/7/2026

VOV.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu 100% bãi đỗ, điểm trông giữ ô tô trên địa bàn áp dụng công nghệ và thu phí điện tử không dừng từ ngày 1/7/2026, nhằm hướng tới minh bạch doanh thu, giảm ùn tắc và hiện đại hóa giao thông tĩnh.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về ứng dụng công nghệ trong trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thu phí điện tử không dừng, minh bạch doanh thu, giảm ùn tắc, ô nhiễm và hiện đại hóa giao thông tĩnh.

Từ ngày 1/7, 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe ô tô tại Hà Nội thực hiện thu giá không dừng

Theo đó, từ 1/7/2026, 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố phải triển khai công nghệ và thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Bến xe loại 1 hoàn thành trước 31/12/2026; bến xe loại 2 hoàn thành trước 30/6/2027.

Trước 31/12/2030, Hà Nội hoàn thành rà soát tổng thể các bãi đỗ, điểm trông giữ tạm thời, bảo đảm triển khai đồng bộ trên toàn Thành phố. 

Hoàng Lâm/VOV.VN
