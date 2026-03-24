Trường ĐH Y Hà Nội áp dụng tiêu chí phụ nào với thí sinh được tuyển thẳng?

Thứ Ba, 15:55, 24/03/2026
VOV.VN - Nhiều thí sinh xét tuyển đại học đang băn khoăn, trường hợp đủ điều kiện tuyển thẳng, liệu thí sinh có cần đảm bảo quy định về điểm sàn hay các tiêu chí phụ trong xét tuyển hay không.

Theo TS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội, hiện nay các trường thực hiện tuyển thẳng theo quy định chung của Bộ GD-ĐT, đồng thời xây dựng tiêu chí cụ thể riêng. Tại Trường Đại học Y Hà Nội, nhà trường xét tuyển thẳng với thí sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở các môn như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. Khi số thí sinh đủ điều kiện vượt chỉ tiêu, nhà trường sẽ sử dụng thêm tiêu chí phụ để phân loại.

truong Dh y ha noi ap dung tieu chi phu nao voi thi sinh duoc tuyen thang hinh anh 1

Các tiêu chí này gồm thứ tự giải và điểm trung bình một số môn trong 3 năm THPT, trong đó môn Toán thường được ưu tiên.

Cũng theo TS Đỗ Thanh Hương, với thí sinh xét tuyển thẳng sẽ chưa xét đến ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào.

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cũng cho biết thí sinh diện tuyển thẳng chỉ cần đáp ứng quy định của Bộ GD-ĐT và điều kiện cụ thể của từng cơ sở đào tạo liên quan đến giải thưởng. Điều kiện về kỳ thi tốt nghiệp THPT là phải đủ điều kiện tốt nghiệp, không yêu cầu thêm ngưỡng điểm.

thi_tot_nghiep.jpeg

Đại học phía Nam công bố phương án tuyển sinh 2026: Xét tuyển đa tiêu chí

VOV.VN - Nhiều trường đại học phía Nam vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Điểm nổi bật là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang phương thức xét tuyển kết hợp đa tiêu chí để đánh giá toàn diện thí sinh. Bên cạnh đó, phương thức xét tuyển học bạ cũng được một số trường tái khởi động.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Loạt trường đại học, cao đẳng nào ở TP.HCM thuộc diện sắp xếp?

VOV.VN - UBND TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Tuyển sinh năm 2026, nhiều trường Đại học mở ngành mới

VOV.VN - Năm 2026, nhiều Đại học mở thêm ngành mới, đáp ứng với nhu cầu của thị trường, gắn với khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh.

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến diễn ra trong hai ngày 23-24/5, với tổng chỉ tiêu 595 học sinh.

