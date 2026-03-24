Trường ĐH Y Hà Nội áp dụng tiêu chí phụ nào với thí sinh được tuyển thẳng?

Theo TS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội, hiện nay các trường thực hiện tuyển thẳng theo quy định chung của Bộ GD-ĐT, đồng thời xây dựng tiêu chí cụ thể riêng. Tại Trường Đại học Y Hà Nội, nhà trường xét tuyển thẳng với thí sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở các môn như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. Khi số thí sinh đủ điều kiện vượt chỉ tiêu, nhà trường sẽ sử dụng thêm tiêu chí phụ để phân loại.

Các tiêu chí này gồm thứ tự giải và điểm trung bình một số môn trong 3 năm THPT, trong đó môn Toán thường được ưu tiên.

Cũng theo TS Đỗ Thanh Hương, với thí sinh xét tuyển thẳng sẽ chưa xét đến ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào.

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cũng cho biết thí sinh diện tuyển thẳng chỉ cần đáp ứng quy định của Bộ GD-ĐT và điều kiện cụ thể của từng cơ sở đào tạo liên quan đến giải thưởng. Điều kiện về kỳ thi tốt nghiệp THPT là phải đủ điều kiện tốt nghiệp, không yêu cầu thêm ngưỡng điểm.