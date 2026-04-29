Hà Nội: Tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập là 1/3,35, cuộc đua ngày càng "nóng"

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay toàn thành phố có khoảng 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập, trên tổng số khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Đây là con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, khiến cuộc đua vào lớp 10 trở nên căng thẳng ngay từ khâu đăng ký nguyện vọng.

Với chỉ tiêu 765 học sinh nhưng nhận hơn 2.500 nguyện vọng 1, Trường THPT Yên Hòa trở thành điểm nóng nhất kỳ tuyển sinh năm nay khi tỷ lệ chọi đạt 1/3,35, tức cứ hơn 3 thí sinh dự thi mới có 1 em trúng tuyển. So với năm trước, mức cạnh tranh tại trường này đã tăng đáng kể khi tỷ lệ chọi chỉ ở mức 1/2,44. Đứng thứ hai về độ cạnh tranh là Trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông với tỷ lệ chọi khoảng 1/3, tiếp tục phản ánh xu hướng tập trung nguyện vọng vào nhóm trường top đầu.

Toàn bộ 122 trường THPT không chuyên trên địa bàn Hà Nội cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi có hơn 50 trường ghi nhận tỷ lệ chọi từ 1,5 trở lên, trong khi nhiều trường ngoại thành vẫn giữ mức cạnh tranh thấp, điểm chuẩn những năm gần đây chỉ dao động khoảng 3–4 điểm mỗi môn. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn về nhu cầu và cơ hội giữa các khu vực.

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của 122 Trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội.

Ở khối trường chuyên, áp lực còn lớn hơn khi số lượng thí sinh đăng ký tăng mạnh. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ ghi nhận mức cạnh tranh cao ở nhiều môn, trong đó chuyên Toán có 637 thí sinh dự thi cho 70 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ chọi 1/9,6, còn chuyên Văn lên tới 1/11,6 với 818 thí sinh tranh 70 suất. Ở môn Tiếng Anh, các trường chuyên hàng đầu như Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Hà Nội – Amsterdam đều ghi nhận trên 1.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cho 70 chỉ tiêu, tiếp tục đẩy áp lực lên mức rất cao.

Số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 của 4 Trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội.

Theo kế hoạch, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30–31/5 với ba môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, sớm hơn khoảng 10 ngày so với các năm trước. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ làm thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào trường công lập và không được thay đổi sau khi đã nộp, khiến việc lựa chọn trường trở thành yếu tố quyết định trong “cuộc đua” căng thẳng này.