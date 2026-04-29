中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thi lớp 10: Bí quyết nước rút ôn Văn hiệu quả, tránh học tủ vẫn đạt điểm cao

Thứ Tư, 06:20, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không còn học tủ, đề Ngữ văn nay dùng ngữ liệu mới, đòi hỏi học sinh vận dụng tư duy và kỹ năng thay vì trí nhớ. Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi lớp 10, theo thầy Vũ Thanh Hòa, Trường THPT Thăng Long, ôn tập hiệu quả không nằm ở học vẹt mà ở việc hệ thống dạng bài và rèn kỹ năng viết.

PV: Thưa thầy, với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi, trong giai đoạn chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi lớp 10, học sinh nên ôn tập môn Văn như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Thầy Vũ Thanh Hòa: Trước tiên phải xác định rõ, bây giờ không thể ôn Văn theo kiểu “nước rút” như trước đây nữa. Trước kia, đề thi thường bám vào các văn bản quen thuộc, học sinh có thể học thuộc bài mẫu để đi thi. Nhưng hiện nay, đề sử dụng ngữ liệu hoàn toàn mới, nằm ngoài sách giáo khoa, nên việc “học tủ”, “đoán đề” gần như không còn hiệu quả.

Vì vậy, các em cần thay đổi cách tiếp cận. Thực tế, nếu làm tốt phần đọc hiểu và đoạn văn nghị luận xã hội thì hoàn toàn có thể đạt khoảng 6 điểm; cộng thêm phần nghị luận văn học làm ổn là có thể đạt khoảng 7 điểm tương đối dễ.

Với những học sinh đặt mục tiêu 8–9 điểm thì cần sự chỉn chu hơn. Giai đoạn này không phải học thêm kiến thức mới mà là rà soát lại toàn bộ các dạng bài. Ví dụ, nghị luận xã hội có các dạng như tư tưởng đạo lý, vấn đề xã hội hay giải quyết một vấn đề thực tế trong cuộc sống. Mỗi dạng đều có đặc trưng riêng, nên các em cần hệ thống lại thật rõ.

Đây là giai đoạn tổng kết và luyện sâu. Không còn là học cơ bản nữa mà là rèn cách viết tốt hơn, câu văn chắc hơn, diễn đạt rõ ràng hơn. Phần đọc hiểu cũng vậy, các em đã ôn từ trước rồi, bây giờ cứ luyện đề, đối chiếu đáp án để xem mình đã đủ ý chưa, cách diễn đạt đã chuẩn chưa. Nếu đủ ý, trình bày rõ ràng thì điểm sẽ cao.

Quan trọng là thi Văn bây giờ là thi kỹ năng, không phải thi trí nhớ. Không có “bí kíp” nào ngoài việc luyện đi luyện lại các dạng đề và tổng kết thật kỹ. Nếu bài viết rõ ý, không lan man, bám sát yêu cầu thì mức 8–9 điểm hoàn toàn có thể đạt được.

thi lop 10 bi quyet nuoc rut on van hieu qua, tranh hoc tu van dat diem cao hinh anh 1
Thầy Vũ Thanh Hòa chia sẻ chiến lược ôn Văn giai đoạn nước rút: Bí quyết đạt 8–9 điểm

PV: Với phần nghị luận, đặc biệt là nghị luận văn học, vốn dễ mất điểm nếu làm lan man hoặc lệch trọng tâm, thầy có lưu ý gì để học sinh làm bài hiệu quả hơn?

Thầy Vũ Thanh Hòa: Phần nghị luận văn học hiện nay rất quan trọng. Năm ngoái phần này là 2 điểm và yêu cầu viết đoạn văn. Năm nay cấu trúc đề không nói quá rõ nên khả năng tăng lên 4 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu vẫn giữ mức 2 điểm thì học sinh chỉ cần viết đoạn văn khoảng một trang giấy trở lại, theo cấu trúc tổng – phân – hợp, giải quyết đúng trọng tâm vấn đề, rõ ràng, không lan man. Nhiều em mắc lỗi kể lể dài dòng, sa đà phân tích nghệ thuật mà không đi đúng trọng tâm nên dễ mất điểm.

Còn nghị luận xã hội thì các em cần chú ý các vấn đề đang diễn ra trong đời sống. Ví dụ đề năm ngoái bàn về tinh thần “đâu cũng là quê hương, đâu cũng là Tổ quốc” – vừa là một vấn đề tư tưởng đạo lý, vừa gắn với thực tế đời sống.

Tuy nhiên, không thể “đoán đề”. Đề thi bây giờ rất mở và đa dạng. Năm ngoái nhiều người dự đoán đề sẽ rơi vào các sự kiện kỷ niệm lớn, nhưng thực tế không phải. Chính việc không thể biết trước ấy lại là điểm hay của đề Văn hiện nay. Vì vậy, học sinh cứ ôn các vấn đề xã hội rộng, luyện cách lập luận là đủ.

PV: Theo thầy, trong giai đoạn này, yếu tố quyết định điểm số là kiến thức hay kỹ năng làm bài?

Thầy Vũ Thanh Hòa: Hiện nay, kiến thức và kỹ năng gần như hòa vào nhau. Kiến thức không còn là những ý rời rạc kiểu “A, B, C” nữa, mà là vốn dẫn chứng, ý tưởng, câu văn hay; còn kỹ năng là cách triển khai bài viết sao cho đúng và hiệu quả.

Điểm số phụ thuộc vào sự kết hợp của cả hai yếu tố. Môn Văn cũng giống như nhiều môn khác, phải lặp đi lặp lại nhiều lần mới hình thành phản xạ.  Tức là gặp dạng đề nào thì biết triển khai thế nào, bố cục ra sao, lập luận như thế nào để câu trả lời gọn, rõ, mạch lạc. Yêu cầu của môn Văn hiện nay không còn là học thuộc lòng mà là rèn tư duy và kỹ năng diễn đạt.

PV: Thưa thầy, ở giai đoạn nước rút, việc luyện đề nên được tổ chức như thế nào để học sinh đạt hiệu quả cao?

Thầy Vũ Thanh Hòa: Ở giai đoạn này, việc luyện đề nên được tổ chức theo hai bước. Ban đầu là luyện theo từng dạng: nghị luận xã hội, nghị luận văn học, thơ, truyện, ký… Sau khi đi hết các dạng thì chuyển sang giai đoạn hai là làm đề tổng hợp mà không biết trước dạng bài.

Giai đoạn này rất hiệu quả vì học sinh được rèn phản xạ thật. Các em phải tự xử lý đề, sau đó giáo viên chấm và chữa rất kỹ, từ mở đoạn, triển khai ý đến cách trình bày bài viết sao cho gọn, rõ, không lan man.

Việc chấm – chữa đều đặn giúp học sinh nhận ra điểm yếu của mình sau từng tuần và tiến bộ khá nhanh. Có những em viết có cảm xúc nhưng bố cục chưa chặt, hoặc trình bày chưa rõ ràng, đều được chỉnh sửa từng chút một.

PV: Vậy trong tháng cuối cùng trước kỳ thi, học sinh nên tập trung vào điều gì để đạt hiệu quả cao nhất?

Thầy Vũ Thanh Hòa: Điều quan trọng nhất không phải là cố học thêm thật nhiều kiến thức mới, mà là giữ tâm lý ổn định, hệ thống lại các dạng bài, luyện viết đều đặn và sửa từng lỗi nhỏ trong bài làm.

Môn Văn bây giờ không còn là học thuộc lòng nữa mà là kỹ năng. Càng luyện nhiều, kỹ năng càng chắc và điểm số sẽ cải thiện rõ rệt.

PV: Xin cảm ơn thầy!

DSCF6097.JPG

Ôn thi lớp 10 tại Hà Nội: Chiến thuật "nước rút" để giành điểm giỏi môn Toán

VOV.VN - Theo TS Đỗ Viết Tuân, sau 2 năm triển khai thi theo chương trình GDPT 2018, đề thi Toán không quá khó. Tuy nhiên, có một số dạng bài thí sinh cần lưu ý như bài toán yêu cầu liên hệ thực tế, các dạng bài cần quy đổi đơn vị trước khi tính toán, bài toán có lời văn dài yêu cầu thí sinh có khả năng đọc hiểu tốt...

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: thi lớp 10 ôn Văn lớp 10 nước rút ôn thi đề Văn mới kỹ năng viết Văn tránh học tủ ôn văn hiệu quả
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Áp lực thi vào lớp 10: Đừng để căng thẳng "cuốn trôi"
VOV.VN - Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026 - 2027 ghi nhận gần 130.000 thí sinh đăng ký, tạo áp lực cạnh tranh lớn. Chuyên gia khuyến nghị học sinh giữ tâm lý ổn định, ôn tập khoa học để tránh căng thẳng kéo dài.

Hà Nội cấm trường THPT tư thục thi riêng vào lớp 10: Giảm áp lực hay thu hẹp cơ hội?
VOV.VN - Chủ trương bỏ thi tuyển riêng tại các trường THPT tư thục được kỳ vọng giảm áp lực và tăng tính công bằng cho học sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều trường đã tổ chức khảo sát, phỏng vấn từ sớm, không ít phụ huynh băn khoăn: áp lực thi cử có thực sự giảm hay cơ hội vào lớp 10 lại đang bị thu hẹp?

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục