Hà Nội xóa hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, 14:17, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhờ nguồn lực hơn 2.600 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025, đời sống đồng bào được nâng lên rõ rệt, đến năm 2024, toàn thành phố không còn hộ nghèo, 100% xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

Thông tin trên được đưa ra tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026).

Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại chặng đường 80 năm hình thành, phát triển của ngành công tác dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và ý chí đổi mới của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về dân tộc của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thành uỷ, UBND Thành phố, lãnh đạo các vụ thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham quan triển lãm ảnh và khu trưng bày các giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng đồng bào DTTS thủ đô.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Dương Đức Tuấn, ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội cho biết, Thành phố đã luôn dành sự quan tâm thực chất, cụ thể cho công tác dân tộc, tôn giáo bằng những chủ trương và chính sách rõ ràng.

Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương thứ hai trong cả nước ban hành chính sách hỗ trợ hằng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, với mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở mỗi người mỗi tháng. Thành phố cũng đã triển khai nhiều chính sách, chương trình đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa, chăm lo an sinh, y tế, giáo dục, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Đối với lĩnh vực tôn giáo, Thành phố luôn chỉ đạo thực hiện nhất quán theo tinh thần tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng pháp luật, đồng hành cùng Thủ đô trong các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo và xây dựng cộng đồng.

"Một điểm rất đáng trân trọng là công tác dân tộc, tôn giáo của Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc thực hiện chính sách, mà đang từng bước chuyển mạnh theo hướng quản lý hiện đại, gần dân, sát cơ sở và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo", ông Tuấn nhấn mạnh.

Hiệu quả từ các chính sách được thể hiện rõ qua các con số. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Hà Nội đạt trên 2.600 tỷ đồng, tương đương 162% kế hoạch.

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng cao. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 80 triệu đồng/người/năm, năm 2024 không còn hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với kinh tế - xã hội phát triển, công tác bảo tồn văn hóa dân tộc được Thành phố và các cấp, các ngành quan tâm triển khai, trong đó có sự đồng hành quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, những người không chỉ tham mưu chính sách mà còn kiên trì kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào bản sắc, động viên người có uy tín, nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng chung tay giữ gìn giá trị truyền thống, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp nối những kết quả đó, ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội cũng cho biết, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc là dịp để chúng ta tự hào về chặng đường đã qua, nhưng cũng là dịp để nhìn rõ hơn trách nhiệm đối với chặng đường phía trước.

Ông Trường cho biết, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, sẽ mở ra cho ngành dân tộc, tôn giáo nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi, nhưng cũng đòi hỏi ngành phải không ngừng cố gắng nỗ lực, thực hiện tầm nhìn, đưa công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng của Hà Nội trở thành lĩnh vực quản trị xã hội hiện đại, nhân văn, số hóa, hiệu quả.

Với mục tiêu lớn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố theo hướng ổn định, đoàn kết, đồng thuận, phát triển. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các cộng đồng dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng trong xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Trong thời gian tới, ngành công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030; xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tham mưu Thành phố chuẩn bị tổ chức Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ Nhất, dự kiến vào quý IV năm 2026.

Tại lễ kỷ niệm, ghi nhận những đóng góp của ngành, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 25 cá nhân; Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc thời gian qua. Những phần thưởng này là sự ghi nhận, đồng thời cũng là động lực để ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hà Nội: Luật Thủ đô (sửa đổi) có cơ chế bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm"

VOV.VN - Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng có những cơ chế nhằm thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực, cơ chế bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm" qua quy định loại trừ hoặc miễn trách nhiệm pháp lý cho những người tham gia xây dựng, ban hành và thi hành Luật Thủ đô trong trường hợp không vụ lợi.

Hà Nội xóa điểm nghẽn về trật tự đô thị, giữ “bộ mặt” Thủ đô văn minh

VOV.VN - Nhằm xây dựng Thủ đô kỷ cương và văn minh, Hà Nội huy động cả hệ thống chính trị xử lý các điểm nghẽn trật tự đô thị, bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo đồng thuận trong dân. Tuy nhiên, áp lực hạ tầng và tình trạng tái lấn chiếm vẫn đặt ra yêu cầu giải pháp bền vững, quyết liệt hơn.

Hà Nội xóa điểm nghẽn về trật tự đô thị, giữ “bộ mặt” Thủ đô văn minh

Hà Nội xóa điểm nghẽn về trật tự đô thị, giữ “bộ mặt” Thủ đô văn minh

VOV.VN - Nhằm xây dựng Thủ đô kỷ cương và văn minh, Hà Nội huy động cả hệ thống chính trị xử lý các điểm nghẽn trật tự đô thị, bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo đồng thuận trong dân. Tuy nhiên, áp lực hạ tầng và tình trạng tái lấn chiếm vẫn đặt ra yêu cầu giải pháp bền vững, quyết liệt hơn.

Hà Nội miễn phí xe buýt, tàu điện trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1708 chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị, phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Hà Nội miễn phí xe buýt, tàu điện trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Hà Nội miễn phí xe buýt, tàu điện trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1708 chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị, phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Các biện pháp hạn chế sẽ được Hà Nội áp dụng trong Vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

VOV.VN - Các biện pháp triển khai Vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1 được xây dựng theo lộ trình 3 giai đoạn với cách tiếp cận tổng hợp, kết hợp giữa khuyến khích chuyển đổi phương tiện, kiểm soát theo tiêu chuẩn khí thải và tổ chức lại giao thông đô thị.

Các biện pháp hạn chế sẽ được Hà Nội áp dụng trong Vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Các biện pháp hạn chế sẽ được Hà Nội áp dụng trong Vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

VOV.VN - Các biện pháp triển khai Vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1 được xây dựng theo lộ trình 3 giai đoạn với cách tiếp cận tổng hợp, kết hợp giữa khuyến khích chuyển đổi phương tiện, kiểm soát theo tiêu chuẩn khí thải và tổ chức lại giao thông đô thị.

