Hà Nội xử lý nghiêm các lái xe có nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, lượng người tham gia giao thông trên địa bàn trong các kỳ nghỉ lễ là rất lớn, nhất là dịp 30/4 và mùng 1/5.



Ảnh minh họa

Dự báo diễn biến giao thông sẽ phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là phụ trách các bến xe như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa, Nước Ngầm thường xuyên bố trí lực lượng làm nhiệm vụ ở trước và trong bến xe.

Đồng thời sau thời điểm nghỉ lễ, kiên quyết xử lý những hành vi liên quan đến xe khách như: dừng đỗ sai quy định, hiện tượng xe dừng đỗ bắt trả khách…

Các đơn vị phối hợp với Thanh tra giao thông tổ chức tuyên truyền đến các lái xe và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên 55 cụm loa trong thành phố, tăng cường xử lý nhất là những hành vi dừng đỗ sai quy định, đón trả khách sai quy định, xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại những khu vực xung quanh bến xe. Kịp thời xử lý qua hình ảnh là qua hệ thống camera giám sát, khi phát hiện ra những sai phạm của lái xe khách.

Đại úy Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, cho biết: "Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5 lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, chúng tôi khuyến cáo mọi người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là khi điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn; không vượt đèn đỏ, đi đúng làn đường, phần đường quy định tuyệt đối không sử dụng rượu bia và không sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện."

Theo Đội Cảnh sát giao thông số 5, với nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên và các tuyến quốc lộ: 1A, 1B, quốc lộ 5 thuộc địa bàn huyện Gia Lâm và cầu Vĩnh Tuy, đây là tuyến đường trọng điểm mật độ người tham gia giao thông những ngày trước, trong và sau dịp nghỉ lễ sẽ tăng cao.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhạc, đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý những vi phạm như: phóng nhanh vượt ẩu, đi vào đường cấm, đường ngược chiều, xe đỗ dừng không đúng nơi quy định, lực lượng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các lái xe và người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

"Đơn vị có những chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn. Khi kiểm tra thấy nồng độ cồn sẽ đo số lượng nồng độ là bao nhiêu để thiết lập hồ sơ, sau đó đưa về trụ sở trình lãnh đạo cấp trên phê duyệt về mức độ xử lý. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện là không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông", Thượng tá Nguyễn Văn Nhạc nói.

Nêu cao ý thức chấp hành Luật giao thông khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông bằng những việc làm cụ thể không chỉ bảo vệ mình và những người thân mà còn góp phần giảm thiểu những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong kỳ nghỉ lễ 340/4 và 1/5./.

Trước những diễn biến phức tạp xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện uống rượu bia, sử dụng ma túy, Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo các lái xe, chủ xe chấp hành đúng luật giao thông đường bộ, chạy đúng tốc độ và không dừng làn khẩn cấp, để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách và phương tiện tham gia giao thông.