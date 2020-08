Hà Nội xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường

Siết chặt các hoạt động phòng chống dịch, các phường trên địa bàn quận Đống Đa đã thành lập 358 tổ công tác thường xuyên tuần tra, đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Ngành chức năng cũng tổ chức tổ kiểm tra, xử lý các đơn vị, cơ sở, người dân không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch như giãn cách trong nhà hàng quán ăn, người dân không đeo khẩu trang khi ra đường.

Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang.

Tại thị xã Sơn Tây, UBND thị xã đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 15 xã, phường, cơ quan đơn vị; chỉ đạo xã, phường thành lập 118 tổ giám sát với 739 người tham gia. Yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra đường, không tập trung đông người nơi công cộng, tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Đồng thời, tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xử lý nghiêm các cơ sở không thực hiện biện pháp phòng chống dịch, tiến hành đóng cửa ngừng hoạt động.



Theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, chủ động phòng chống dịch, công an thành phố đã tổ chức nắm tình hình tại các khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm nhằm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép để kịp thời cách ly theo quy định. Công an thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo công an các quận, huyện phối hợp với các lực lượng liên quan như y tế, tư pháp, quản lý thị trường, chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống Covid-19. Theo đó đã phát hiện, xử lý hành chính 317 trường hợp, với số tiền xử phạt gần 57 triệu đồng do vi phạm không đeo khẩu trang ở nơi công cộng./.