Hà Nội yêu cầu cho học sinh ở lại trường nếu mưa lớn

Nhiều trường cho học sinh về sớm, bố trí giáo viên quản lý những em chưa thể đón

Trước diễn biến mưa lớn, ngập úng tại nhiều khu vực, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, trong đó chuẩn bị các điều kiện cần thiết nếu học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm. Thông tin được Sở GD-ĐT Hà Nội phát đi ngày 17/9, trong bối cảnh mưa lớn vài ngày qua và sáng cùng ngày khiến nhiều trường học phải tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến hoặc kết hợp linh hoạt giữa các phương thức.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn, dông lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Nhà trường cần thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý, đón trả học sinh an toàn

Căn cứ tình hình thời tiết, các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, sẵn sàng kế hoạch triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Dựa vào diễn biến thời tiết và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, nhà trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; không tổ chức các hoạt động ngoài trời, hoạt động tập thể tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc mất an toàn.

Nhà trường cần thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý, đón trả học sinh an toàn; không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu hoặc khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

Đối với các trường có bán trú, nhà trường cần quản lý chặt chẽ học sinh bán trú. Đồng thời, chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, lương thực, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm.

“Việc bàn giao, di chuyển học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối”, theo Sở GD-ĐT Hà Nội. Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực khiến việc di chuyển của học sinh và phụ huynh gặp khó khăn.

Đầu giờ chiều 17/9, Trường THCS Thanh Xuân thông báo phụ huynh có thể đón học sinh từ 15h30, sớm hơn thời gian tan học thông thường, do mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực. Đối với những trường hợp phụ huynh chưa kịp đón, học sinh tiếp tục ở lại phòng học dưới sự quản lý, chăm sóc của giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường tiếp tục theo dõi thông tin dự báo thời tiết và sẽ thông báo chính thức về lịch học ngày 18/9 đến phụ huynh trong thời gian sớm nhất.

Tương tự, Trường Tiểu học Vạn Bảo thông báo phụ huynh có thể chủ động đến trường đón con bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không cần chờ đến giờ tan học.

Tại Trường THCS Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà trường thông báo học sinh nghỉ học chiều 17/9 do thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội có thể gia tăng.

Trước đó, sáng 17/9, một số trường tiểu học tại Hà Nội cũng thông báo điều chỉnh phương án học tập do mưa lớn, ngập úng nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Kiểm tra trường học trước khi đón học sinh trở lại

Cũng theo Sở GD-ĐT Hà Nội, sau các cơn bão hoặc mưa lớn, các cơ sở giáo dục cần khẩn trương kiểm tra toàn bộ khuôn viên, công trình, cây xanh, nguồn điện, nguồn nước, vệ sinh môi trường và điều kiện phòng chống dịch bệnh.

Nhà trường chỉ tổ chức cho trẻ em, học sinh trở lại trường khi điều kiện cơ bản đã được đảm bảo; kịp thời vệ sinh, kháng khuẩn, khắc phục ngập úng và xử lý các nguy cơ phát sinh.

Đối với những nguy cơ chưa thể xử lý kịp thời, các trường phải khoanh vùng, đặt cảnh báo và phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý kịp thời.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 16 và ngày 17/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng tại Hà Nội, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn, gây ngập úng tại một số tuyến đường từ tối 16/9.