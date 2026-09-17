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Hà Nội phân luồng giao thông do nhiều tuyến đường ngập sâu

Thứ Năm, 11:21, 17/09/2026
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VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 6 trên một số tuyến đường thuộc địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo bị ngập sâu.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng ảnh hưởng do cơn bão số 6 trên các tuyến đường thuộc địa bàn các xã: Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo.

ha noi phan luong giao thong do nhieu tuyen duong ngap sau hinh anh 1
Tuyến đường bị ngập sâu do mưa lớn tại xã Kiều Phú

Căn cứ tình hình úng ngập tại một số điểm ngập cục bộ trên một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng như sau.

Trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát, hiện tại tuyến đường 421B (81B cũ) tại Km11+460 ngập sâu 90cm, tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập 30cm.

Tại các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường 421B (81 cũ). Cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau:

Tại Km6+700 ĐT.421B (xã Quốc Oai): Di chuyển qua Thạch Thán (DH.01) → Cầu Văn Quang → Nghĩa Hương → Đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai, các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai → Quốc Oai → Đại Lộ Thăng Long. + Tại Km16+00 ĐT.421B (Quốc Oai): Di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo QL.6 → đường mòn Hồ Chí Minh → đường Đại Lộ Thăng Long → Quốc Oai.

Trên địa bàn các xã: An Khánh, Hưng Đạo, hiện tại Cầu 72II tại Km8+400 đang ngập sâu khoảng 30cm, không đảm 2 bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau: + Cầu 72II đường 423 (72 cũ): Các phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông → tại Km9+200 đường 423 rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải đi Đại lộ Thăng Long về Hà Đông;

Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423 (Bưu điện Vân Côn) rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai.

Thời gian thực hiện từ ngày 16/9/2026 đến khi hết ngập.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông. Thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình ngập úng tại các khu vực trên địa bàn để Sở Xây dựng kịp thời điều chỉnh các phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị trong công tác phối hợp phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng theo phương án của Sở Xây dựng.

Tổ chức thực hiện khắc phục các sự cố, hư hỏng đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, phạm vi ngập úng trên các tuyến đường và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện, đề xuất phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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