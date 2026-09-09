Hà Nội yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh

Sau khi xuất hiện phản ánh, kiến nghị của một số phụ huynh về bữa ăn bán trú tại trường học, chiều nay (9/9), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các xã, phường, các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc tăng cường quản lý công tác bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn hằng ngày.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Uỷ ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc phải rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, gồm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận; số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

Suất cơm bán trú ngày 7/9 của học sinh trường Tiểu học Trung Giã. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Đối với cơ sở sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm từ bên ngoài, cần rà soát năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện và khả năng cung cấp đúng thời gian. Các đơn vị cung cấp phải có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về cơ sở chế biến, thiết bị, điện, phương tiện vận chuyển hoặc nhân lực.

Sở yêu cầu việc tổ chức bán trú phải phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh; không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

Về kiểm soát chất lượng bữa ăn hằng ngày, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú; bố trí người trực tiếp kiểm tra tại thời điểm giao nhận. Các trường phải kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng; đối chiếu thực phẩm, suất ăn thực tế với thực đơn và các nội dung đã thống nhất; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm.

Văn bản nêu rõ, nhà trường không được tiếp nhận, sử dụng thực phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bất thường hoặc không bảo đảm điều kiện vận chuyển, bảo quản; không vì yêu cầu tiến độ bữa ăn mà bỏ qua các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị khai thác và sử dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố (HanoiCheck) trong quản lý bữa ăn bán trú, công khai thông tin và truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo hướng dẫn. Các trường phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về cơ sở cung cấp; nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu và quá trình cung ứng; thực đơn, định lượng thực phẩm sống, thành phẩm chín; thông tin giao nhận thực phẩm, suất ăn; kết quả kiểm tra, giám sát và các nội dung phải công khai.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thường xuyên đánh giá việc thực hiện của đơn vị cung cấp trên cơ sở hợp đồng, hồ sơ cam kết và kết quả cung cấp thực tế, nhất là về chất lượng, định lượng, thực đơn, thời gian giao nhận, an toàn thực phẩm và điều kiện phục vụ. Với tồn tại có thể khắc phục, yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục ngay, không để lặp lại. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hợp đồng hoặc không bảo đảm năng lực cung cấp ổn định, an toàn, cơ sở giáo dục và cơ quan có thẩm quyền căn cứ hợp đồng, tính chất, mức độ và quy định hiện hành để xem xét tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng thẩm quyền, trình tự.

Sở cũng đề nghị các đơn vị tăng cường công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp và các thông tin liên quan; tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Các trường cần thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi kịp thời ý kiến của cha mẹ học sinh; khi có vấn đề phát sinh phải chủ động cung cấp thông tin khách quan, phối hợp xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế để thông tin không đầy đủ gây tâm lý lo lắng trong cha mẹ học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các đơn vị có phản ánh hoặc nhà cung cấp phục vụ nhiều cơ sở giáo dục.

Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện thực phẩm, suất ăn có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, phải dừng sử dụng đối với thực phẩm, suất ăn có nguy cơ; bảo quản mẫu, hồ sơ, thông tin liên quan; báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền và phối hợp truy xuất nguồn gốc, xử lý theo quy định.