English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh

Thứ Tư, 16:04, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau phản ánh của phụ huynh, Hà Nội yêu cầu trường học rà soát bữa ăn bán trú, kiểm soát chất lượng, công khai thực đơn và nguồn gốc thực phẩm.

Sau khi xuất hiện phản ánh, kiến nghị của một số phụ huynh về bữa ăn bán trú tại trường học, chiều nay (9/9), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các xã, phường, các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc tăng cường quản lý công tác bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn hằng ngày. 

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Uỷ ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc phải rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, gồm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận; số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

ha noi yeu cau ra soat phuong an to chuc bua an ban tru cho hoc sinh hinh anh 1
Suất cơm bán trú ngày 7/9 của học sinh trường Tiểu học Trung Giã. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Đối với cơ sở sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm từ bên ngoài, cần rà soát năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện và khả năng cung cấp đúng thời gian. Các đơn vị cung cấp phải có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về cơ sở chế biến, thiết bị, điện, phương tiện vận chuyển hoặc nhân lực.

Sở yêu cầu việc tổ chức bán trú phải phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh; không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

Về kiểm soát chất lượng bữa ăn hằng ngày, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú; bố trí người trực tiếp kiểm tra tại thời điểm giao nhận. Các trường phải kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng; đối chiếu thực phẩm, suất ăn thực tế với thực đơn và các nội dung đã thống nhất; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm.

Văn bản nêu rõ, nhà trường không được tiếp nhận, sử dụng thực phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bất thường hoặc không bảo đảm điều kiện vận chuyển, bảo quản; không vì yêu cầu tiến độ bữa ăn mà bỏ qua các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị khai thác và sử dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố (HanoiCheck) trong quản lý bữa ăn bán trú, công khai thông tin và truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo hướng dẫn. Các trường phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về cơ sở cung cấp; nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu và quá trình cung ứng; thực đơn, định lượng thực phẩm sống, thành phẩm chín; thông tin giao nhận thực phẩm, suất ăn; kết quả kiểm tra, giám sát và các nội dung phải công khai.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thường xuyên đánh giá việc thực hiện của đơn vị cung cấp trên cơ sở hợp đồng, hồ sơ cam kết và kết quả cung cấp thực tế, nhất là về chất lượng, định lượng, thực đơn, thời gian giao nhận, an toàn thực phẩm và điều kiện phục vụ. Với tồn tại có thể khắc phục, yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục ngay, không để lặp lại. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hợp đồng hoặc không bảo đảm năng lực cung cấp ổn định, an toàn, cơ sở giáo dục và cơ quan có thẩm quyền căn cứ hợp đồng, tính chất, mức độ và quy định hiện hành để xem xét tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng thẩm quyền, trình tự.

Sở cũng đề nghị các đơn vị tăng cường công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp và các thông tin liên quan; tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Các trường cần thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi kịp thời ý kiến của cha mẹ học sinh; khi có vấn đề phát sinh phải chủ động cung cấp thông tin khách quan, phối hợp xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế để thông tin không đầy đủ gây tâm lý lo lắng trong cha mẹ học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các đơn vị có phản ánh hoặc nhà cung cấp phục vụ nhiều cơ sở giáo dục.

Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện thực phẩm, suất ăn có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, phải dừng sử dụng đối với thực phẩm, suất ăn có nguy cơ; bảo quản mẫu, hồ sơ, thông tin liên quan; báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền và phối hợp truy xuất nguồn gốc, xử lý theo quy định.

Minh Hường/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bữa ăn bán trú: Hà Nội siết chặt từ đầu vào đến từng suất ăn
Bữa ăn bán trú: Hà Nội siết chặt từ đầu vào đến từng suất ăn

VOV.VN - Năm học 2026-2027, Hà Nội tăng cường an toàn thực phẩm học đường, kiểm soát bữa ăn bán trú từ chọn nhà cung cấp đến chế biến, chia suất.

Bữa ăn bán trú: Hà Nội siết chặt từ đầu vào đến từng suất ăn

Bữa ăn bán trú: Hà Nội siết chặt từ đầu vào đến từng suất ăn

VOV.VN - Năm học 2026-2027, Hà Nội tăng cường an toàn thực phẩm học đường, kiểm soát bữa ăn bán trú từ chọn nhà cung cấp đến chế biến, chia suất.

Trách nhiệm bảo đảm chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội
Trách nhiệm bảo đảm chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội

VOV.VN - Nhằm xây dựng một lá chắn số cho an toàn thực phẩm học đường, bắt đầu từ năm học 2026-2027, Hà Nội đưa ra một cách tiếp cận mới, khi triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường trên nền tảng số mang tên HanoiCheck.

Trách nhiệm bảo đảm chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội

Trách nhiệm bảo đảm chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội

VOV.VN - Nhằm xây dựng một lá chắn số cho an toàn thực phẩm học đường, bắt đầu từ năm học 2026-2027, Hà Nội đưa ra một cách tiếp cận mới, khi triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường trên nền tảng số mang tên HanoiCheck.

Hà Nội sẽ hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học mức 40.000 đồng/ngày
Hà Nội sẽ hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học mức 40.000 đồng/ngày

VOV.VN - Nghị quyết quy định mức hỗ trợ là 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với 6 nhóm học sinh tiểu học. Đối với học sinh tiểu học còn lại trên địa bàn thành phố mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Hà Nội sẽ hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học mức 40.000 đồng/ngày

Hà Nội sẽ hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học mức 40.000 đồng/ngày

VOV.VN - Nghị quyết quy định mức hỗ trợ là 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với 6 nhóm học sinh tiểu học. Đối với học sinh tiểu học còn lại trên địa bàn thành phố mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục